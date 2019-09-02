09:52
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований в течение 3 месяцев

      438 Читати новину українською
      Зеленский обязал принять закон о СФР
      Зеленский обязал принять закон о СФР / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Новый орган будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.

      Президент озвучил требование во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов.

      Важно: Создание Службы финансовых расследований: Данилюк раскрыл детали работы нового органа

      Ответственными за принятие закона президент назначил Дмитрия Разумкова, Давида Арахамию и председателя Гетманцева Даниила.

      Службу финансовых расследований заменит департамент Нацполиции по расследованию экономических преступлений.

      Что известно о создании СФР?

      В течение нескольких лет в Украине продолжается дискуссия о создании отдельного правоохранительного органа, который будет отвечать за экономические преступления. Кабмин говорил о создании Службы финансовых расследований еще летом 2014 года.

      С тех пор в Раде регистрировали пять законопроектов о создании такого органа – среди них и разработанный Минфином проект закона о СФР, и проект о Национальном бюро финансовой безопасности, созданный при поддержке пятого президента Петра Порошенко. До рассмотрения в Раде не дошел ни один.

      Кстати: Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь

      Уже в конце июля 2019 года глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов от имени команды президента Зеленского заявил, что в новый парламент внесут как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований.

      Чем будет заниматься Служба финансовых расследований?
      СФР – это единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.

      Кроме этого, СФР будет заниматься аналитической работой, выявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительства по формированию государственной политики с целью обеспечения эффективного предотвращения экономических преступлений.

      blog_ava
      И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах
      сегодня
      7247
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Полиция Расследования Дмитрий Разумков Служба финансовых расследований Финансы Давид Арахамия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      сегодня , 08:40 Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      Сергій Фурса 125
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      905
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1006
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 567
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      Дмитро Гнап 119
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук