Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований в течение 3 месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Новый орган будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.

Президент озвучил требование во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов.

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Ответственными за принятие закона президент назначил Дмитрия Разумкова, Давида Арахамию и председателя Гетманцева Даниила.

Службу финансовых расследований заменит департамент Нацполиции по расследованию экономических преступлений.

Что известно о создании СФР?

В течение нескольких лет в Украине продолжается дискуссия о создании отдельного правоохранительного органа, который будет отвечать за экономические преступления. Кабмин говорил о создании Службы финансовых расследований еще летом 2014 года.

С тех пор в Раде регистрировали пять законопроектов о создании такого органа – среди них и разработанный Минфином проект закона о СФР, и проект о Национальном бюро финансовой безопасности, созданный при поддержке пятого президента Петра Порошенко. До рассмотрения в Раде не дошел ни один.

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Уже в конце июля 2019 года глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов от имени команды президента Зеленского заявил, что в новый парламент внесут как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований.

Чем будет заниматься Служба финансовых расследований?

СФР – это единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.



Кроме этого, СФР будет заниматься аналитической работой, выявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительства по формированию государственной политики с целью обеспечения эффективного предотвращения экономических преступлений.