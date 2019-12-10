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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский обнародовал детали переговоров по новому контракту с Россией на транзит газа

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение по транзиту газа через украинскую территорию.

      Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами возле гостиницы, где поселился в Париже для участия в нормандском саммите.

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      По словам Зеленского на вопрос относительно этого соглашения украинская сторона потратила очень много времени во время встречи с российскими коллегами. В обсуждении с украинской стороны принимали участие руководство "Нафтогаза", в частности исполнительный директор компании Юрий Витренко, министр энергетики Алексей Оржель. От России присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер.

      Он подчеркнул, что этот вопрос Украина должна обсуждать в Трехсторонней группе и с Европой. Но, как Франция, так и Германия знали, что в рамках нормандского саммита Киев будет поднимать этот вопрос на встрече с российской стороной.

      Я уверен, что у нас больше шансов его (транзитный контракт – 24 канал) подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время предыдущих очень сложных встреч. Но по их итогам этот вопрос принципиально оставался без ответа. Тут уж я вижу, что говорится о контракте не на один год – все сняли это с обсуждения. А говорится о определенном количестве лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе. Замечу, что российская сторона настаивала на один год, а мы настаивали на десяти. Я думаю, что мы что-то найдем посередине,
      – отметил Зеленский.

      Кроме того, Украина и Россия обсудили возврат средств по Стокгольмскому суду.

      "Мне кажется, мы, в принципе, сняли вопрос о трех миллиардах, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно", – добавил президент Украины.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Владимир Зеленский Новости России Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Президент Украины Газовый контракт Украина – Россия
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