Зеленский обратился в Совет об увольнении Полторака, Грицака и Климкин: на очереди – Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины. Также он готовит представление об увольнении генпрокурора.
Как сообщает пресс-служба президента, он обратился в Верховную Раду относительно увольнения:
–Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины,
- Степана Полторака с должности министра обороны Украины;
- Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины.
В представлениях говорится, что глава государства действует в соответствии с Конституцией и законами Украины. В то же время Владимир Зеленьский настаивает на безотлагательном рассмотрении этих вопросов со стороны парламента.
Добавим, что Администрация Президента Украины также готовит материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.