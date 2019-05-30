Зеленский обратился в Совет об увольнении Полторака, Грицака и Климкин: на очереди – Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины. Также он готовит представление об увольнении генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба президента, он обратился в Верховную Раду относительно увольнения:

–Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины,

- Степана Полторака с должности министра обороны Украины;

- Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины.

В представлениях говорится, что глава государства действует в соответствии с Конституцией и законами Украины. В то же время Владимир Зеленьский настаивает на безотлагательном рассмотрении этих вопросов со стороны парламента.

Добавим, что Администрация Президента Украины также готовит материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.