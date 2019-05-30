14:32
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленский обратился в Совет об увольнении Полторака, Грицака и Климкин: на очереди – Луценко

      63 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и руководители украинского силового сектора
      Владимир Зеленский и руководители украинского силового сектора / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины. Также он готовит представление об увольнении генпрокурора.

      Как сообщает пресс-служба президента, он обратился в Верховную Раду относительно увольнения:

      –Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины,

      - Степана Полторака с должности министра обороны Украины;

      - Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины.

      В представлениях говорится, что глава государства действует в соответствии с Конституцией и законами Украины. В то же время Владимир Зеленьский настаивает на безотлагательном рассмотрении этих вопросов со стороны парламента.

      Добавим, что Администрация Президента Украины также готовит материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

      blog_ava
      Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
      сегодня
      17735
      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ СБУ Василий Грицак Степан Полторак Міністерство оборони України Павел Климкин МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровенщине: все, что известно об аварии
      сегодня , 13:33 Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровенщине: все, что известно об аварии
      Ірина Лаб'як 202
      Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      сегодня , 13:30 Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      Віталій Шабунін 88
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 09:00 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      88
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сегодня , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 962
      "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:51 "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео
      435
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук