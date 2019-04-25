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      Зеленский обречен на встречу с Путиным, – эксперт о выдаче паспортов РФ на Донбассе

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      Зеленский обречен на встречу с Путиным
      Зеленский обречен на встречу с Путиным / Коллаж 24 канала

      Решение о выдаче паспортов России украинцам на оккупированных территориях может привести к переговорам президента РФ Владимира Путина и будущего президента Украины Владимира Зеленского.

      Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала.

      Читайте также: Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса

      По его словам, подобный сценарий выдачи паспортов Россия уже использовала на территориях, которые хотела оккупировать. Речь идет о Грузии, а именно Абхазии и Осетии.

      "Тогда прошло шесть лет и Россия совершила военную интервенцию для того, чтобы официально и легально вводить свои войска. То есть не скрываться, а неприкрыто проводить так называемую "миротворческую миссию" для защиты не только русскоязычного населения, а граждан РФ", – пояснил Минаков.

      Он пояснил, что это может ждать и Украину. Президент РФ может не скрываясь ввести свои войска на оккупированные территории.

      Путин может использовать Донбасс как плацдарм для захвата новых территорий при благоприятной возможности,
      – отметил гость студии.

      Минаков отметил, что так называемая "паспортизация" является скорее всего пиарходом Путина. Также этим решением создается давление на новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      С одной стороны ему (Зеленскому, – 24 канал) демонстрируется кнут, а с другой – пряник. То есть или Зеленский идет на условия России, или, если он не захочет договариваться, то тогда его ждет кнут в виде еще большего усиления давления и эскалации на Донбассе. Зеленский стал заложником своих обещаний, ведь он неоднократно публично обещал встретиться с Путиным и достичь компромисса. Фактически теперь Путин может его "подловить" – ты же хотел встретиться, то давай это сделаем. Зеленский обречен, чтобы эта встреча состоялась,
      – добавил политический эксперт.

      Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

      • Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Владимир Путин Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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