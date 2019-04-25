Зеленский обречен на встречу с Путиным, – эксперт о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Решение о выдаче паспортов России украинцам на оккупированных территориях может привести к переговорам президента РФ Владимира Путина и будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Минаков в эфире 24 канала.

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По его словам, подобный сценарий выдачи паспортов Россия уже использовала на территориях, которые хотела оккупировать. Речь идет о Грузии, а именно Абхазии и Осетии.

"Тогда прошло шесть лет и Россия совершила военную интервенцию для того, чтобы официально и легально вводить свои войска. То есть не скрываться, а неприкрыто проводить так называемую "миротворческую миссию" для защиты не только русскоязычного населения, а граждан РФ", – пояснил Минаков.

Он пояснил, что это может ждать и Украину. Президент РФ может не скрываясь ввести свои войска на оккупированные территории.

Путин может использовать Донбасс как плацдарм для захвата новых территорий при благоприятной возможности,

– отметил гость студии.

Минаков отметил, что так называемая "паспортизация" является скорее всего пиарходом Путина. Также этим решением создается давление на новоизбранного президента Владимира Зеленского.

С одной стороны ему (Зеленскому, – 24 канал) демонстрируется кнут, а с другой – пряник. То есть или Зеленский идет на условия России, или, если он не захочет договариваться, то тогда его ждет кнут в виде еще большего усиления давления и эскалации на Донбассе. Зеленский стал заложником своих обещаний, ведь он неоднократно публично обещал встретиться с Путиным и достичь компромисса. Фактически теперь Путин может его "подловить" – ты же хотел встретиться, то давай это сделаем. Зеленский обречен, чтобы эта встреча состоялась,

– добавил политический эксперт.

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.