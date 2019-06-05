Зеленский обсудил с ЕС санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском реформы и санкционные меры против российских чиновников, причастных к выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Во время встреч с Могерини и Туском Зеленский также обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе.

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После встречи политики со временем дадут совместную-пресс-конференцию.

Накануне Могерини предложила государствам-членам ЕС продолжить экономические санкции против России из-за незаконной аннексию Крыма еще на год – до 23 июня 2020 года.

Під час зустрічей із @FedericaMog та @eucopresident Президент @ZelenskyyUA обговорить плани щодо реформ та бачення врегулювання ситуації на Донбасі, а також застосування запобіжних заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу. — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Что известно о российских паспортах на Донбассе?​

24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украина не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



Но это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцам на территории РФ.