15:04
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленский обсудил с ЕС санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе

      62 Читати новину українською
      Зеленский обсудил с Могерини и Туском санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе
      Зеленский обсудил с Могерини и Туском санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе / President.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском реформы и санкционные меры против российских чиновников, причастных к выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

      Во время встреч с Могерини и Туском Зеленский также обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе.

      Смотрите также: Беспилотник сбросил на оккупированном Донбассе открытки-предупреждения о гражданстве России

      После встречи политики со временем дадут совместную-пресс-конференцию.

      Накануне Могерини предложила государствам-членам ЕС продолжить экономические санкции против России из-за незаконной аннексию Крыма еще на год – до 23 июня 2020 года.

      Что известно о российских паспортах на Донбассе?​
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украина не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.

      Но это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцам на территории РФ.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
      сегодня
      4604
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Федерика Могерини Российские паспорта на Донбассе Евросоюз Владимир Зеленский Украина – Россия Санкции Дональд Туск
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      сегодня , 15:03 Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      Дмитро Снєгирьов 7
      Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад
      сегодня , 13:37 Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад
      63
      Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      сегодня , 13:00 Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      Тетяна Мартинюк 45
      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      сегодня , 12:31 Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      4965
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сегодня , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 936
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук