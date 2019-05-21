Зеленский обсудил с Минэнерго США закупку американского газа

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром энергетики США Риком Перри. Встреча состоялась 20 мая.

Предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа через регазификационный терминал в Польше в Украину, сообщили в пресс–службе "Нафтогаза".

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На встрече присутствовали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая также представляет Украину на трехсторонних переговорах о транзите российского газа в ЕС.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже ездил в Вашингтон на переговоры по закупке американского сжиженного газа. По его словам, обе стороны в этом заинтересованы.

Сейчас российский газ в ЕС поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт Украина и Россия не заключили. Для того, чтобы отказаться от украинского транзита РФ строит "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине до 3 миллиардов долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта



"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.



Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.