Зеленский ответил, уволит ли главу НБУ

Лидер выборов президента Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины и назначать нового руководителя.

"Вы же знаете, что по закону, там срок 7 лет. Его никто не уволит", – заявил Зеленский на брифинге 21 апреля.

Читайте также: У Зеленского не обещают снизить тарифы на коммуналку

Председателя НБУ назначает Верховная Рада на 7 лет. Смолий официально вступил в должность 15 марта 2018 года.

Какие результаты выборов президента Украины?​ ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. А согласно результатам экзит-пола, Зеленский получает 73,0% голосов, Порошенко – 25,5%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

Зеленский побеждает во втором туре выборов президента: смотрите видео о нем​