18:14
22 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Зеленский ответил, уволит ли главу НБУ

      314 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Лидер выборов президента Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины и назначать нового руководителя.

      "Вы же знаете, что по закону, там срок 7 лет. Его никто не уволит", – заявил Зеленский на брифинге 21 апреля.

      Читайте также: У Зеленского не обещают снизить тарифы на коммуналку

      Председателя НБУ назначает Верховная Рада на 7 лет. Смолий официально вступил в должность 15 марта 2018 года.

      чего стоит ожидать украине после победы зеленского: прогнозы
      •  

      Какие результаты выборов президента Украины?​ ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. А согласно результатам экзит-пола, Зеленский получает 73,0% голосов, Порошенко – 25,5%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

      вибори президента другий тур резульати Зеленський Порошенко

      Зеленский побеждает во втором туре выборов президента: смотрите видео о нем​

       

       

      blog_ava
      В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины
      сегодня
      29203
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский НБУ Яков Смолий
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      П'ять років президентства Порошенка: що змінилось
      сегодня , 17:30 П'ять років президентства Порошенка: що змінилось
      Віталій Дейнега 235
      Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      сегодня , 17:03 Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      СерпомПо 901
      "Приватбанк" был проблемой еще со времен Януковича, – финансист о национализации банка
      сегодня , 16:30 "Приватбанк" был проблемой еще со времен Януковича, – финансист о национализации банка
      Євгенія Мазур 335
      Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?
      сегодня , 15:31 Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?
      Наталя Сколоздра 806
      Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      сегодня , 15:05 Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      Костянтин Шкабара 3953
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Главные новости футбола 23 сентября: Шахтер и Динамо разгромили соперников, Ярмоленко не смог стать героем Вест Хэма
       24 сентября 2018 , 07:00
      "Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ
       11 февраля , 08:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук