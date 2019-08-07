Зеленский пообщался с Макроном о войне и Путине: о чем еще говорили президенты

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Президент Украины рассказал французскому коллеге о гибели четырех украинских военнослужащих из-за вражеского обстрела.

Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника. И все эти обстрелы имеют целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Зеленский и Макрон в основном говорили о необходимых шагах для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Говорится о, например, восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное.

Владимир Зеленский рассказал Эмануэлю Макрону о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным утром 7 августа. Теперь Макрону известно, что Зеленский призвал Путина выполнять обязательства – и не только о прекращении огня на Донбассе, но и по возвращению украинских моряков и других пленных.

Президент Украины призвал лидеров стран-участников переговоров в нормандском формате срочно собраться, чтобы сохранить мирный процесс. А также согласовать следующие шаги, чтобы окончательно преодолеть конфликт.

Эммануэль Макрон согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Макрон пообещал связаться с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

РЕАКЦИЯ НА ГИБЕЛЬ БОЙЦОВ ВСУ В УКРАИНЕ И МИРЕ

Что известно о гибели украинских морпехов 6 августа?

Враг обстрелял позиции украинских защитников в районе Павлополя, погибли четыре военнослужащих. Огонь оккупанты вели со стороны населенного пункта Украинское, применив при этом противотанковый гранатомет.



На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв и перемирия, и переговорного процесса в целом.



По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление – неизменное. Но 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие длилось всего 17 дней.