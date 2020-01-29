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      Зеленский почтил Героев Крут и сравнил их с нынешними военными: фото и видео

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      Зеленский почтил память Героев Крут / Фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут. После церемонии президент отметил, что сейчас украинцы отмечают годовщину еще одной героической страницы нашей истории.

      Эта история не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях, отметил Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

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      Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украины и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружию,
      – подчеркнул президент.

      Резюмируя он отметил, что еще совсем юные Герои Крут так же, как сегодня наши воины на Востоке Украины, служат достойным примером для будущих поколений украинцев.

      Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут: смотрите видео

      Что известно о Дне памяти Героев Крут?
      Ежегодно 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут в честь боя под одноименной станцией, который произошел в 1918 году.

      Тогда несколько сотен украинских студентов вступили в неравный бой со значительно более многочисленными и подготовленными красногвардейцами, чтобы остановить наступление на Киев.

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      1996
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский История Герои Крут Офіс Президента Президент Украины
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