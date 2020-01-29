Зеленский почтил Героев Крут и сравнил их с нынешними военными: фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут. После церемонии президент отметил, что сейчас украинцы отмечают годовщину еще одной героической страницы нашей истории.

Эта история не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях, отметил Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

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Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украины и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружию,

– подчеркнул президент.

Резюмируя он отметил, что еще совсем юные Герои Крут так же, как сегодня наши воины на Востоке Украины, служат достойным примером для будущих поколений украинцев.

Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут: смотрите видео

Что известно о Дне памяти Героев Крут?

Ежегодно 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут в честь боя под одноименной станцией, который произошел в 1918 году.



Тогда несколько сотен украинских студентов вступили в неравный бой со значительно более многочисленными и подготовленными красногвардейцами, чтобы остановить наступление на Киев.