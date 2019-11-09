Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики: что должно сделать правительство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепления государства.

В документе говорится о мерах, направленных на:

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продолжение структурных экономических реформ,

введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины,

повышение уровня благосостояния населения,

гармоничное развитие регионов,

внедрение европейских стандартов жизни,

укрепление государства.

Что должен сделать Кабмин?

До конца года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов. Это законопроекты:

по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг,

по функционированию внутреннего водного транспорта,

по управлению отходами,

по противодействию незаконной добыче янтаря,

по погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июня 2019 года,

по либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта,

по либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Законопроекты по бизнесу

К концу года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей

введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (ФЛП),

смягчения ответственности ФЛП за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

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Президент поручил правительству на 2 года заморозить проверки ФЛП / Коллаж 24 канала

Газ

Также Кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)

Завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке: завершить создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Приватизация, рынок земли и прочее

К 31 декабря 2019 года правительство должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определить 5 объектов большой приватизации.

Должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

Утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году предстоит внедрение первого этапа реализации проекта "Э-Малыш" и пересмотр границ госпитальных округов.

Социальная сфера

Указ предусматривает введение до конца года введения новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

До конца года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Э-ветеран".

Армия

Внедрение до конца года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, разработка структуры плана обороны Украины.

До конца 2020 года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и Евросоюза.



Президент поручил правительству разработать структуру плана обороны Украины / Фото 24 канала

Внешняя политика

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020 года правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности;

Обеспечивать постоянную международную поддержку курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции.

Комиссия по вопросам правовой реформы в 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Банки и финансы

Подписывая указ, Зеленский также отметил приоритетность продолжение реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрение лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.

Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированных банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков,

– сказал Зеленский.



Зеленский обещает вернуть деньги, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков / Фото Getty Images