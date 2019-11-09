Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики: что должно сделать правительство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепления государства.
В документе говорится о мерах, направленных на:
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- продолжение структурных экономических реформ,
- введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины,
- повышение уровня благосостояния населения,
- гармоничное развитие регионов,
- внедрение европейских стандартов жизни,
- укрепление государства.
Что должен сделать Кабмин?
До конца года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов. Это законопроекты:
- по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг,
- по функционированию внутреннего водного транспорта,
- по управлению отходами,
- по противодействию незаконной добыче янтаря,
- по погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июня 2019 года,
- по либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта,
- по либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.
Законопроекты по бизнесу
К концу года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей
- введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (ФЛП),
- смягчения ответственности ФЛП за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).
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Президент поручил правительству на 2 года заморозить проверки ФЛП / Коллаж 24 канала
Газ
Также Кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)
Завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке: завершить создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.
Приватизация, рынок земли и прочее
К 31 декабря 2019 года правительство должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определить 5 объектов большой приватизации.
Должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.
Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.
Утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В этом году предстоит внедрение первого этапа реализации проекта "Э-Малыш" и пересмотр границ госпитальных округов.
Социальная сфера
Указ предусматривает введение до конца года введения новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.
Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.
До конца года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Э-ветеран".
Армия
Внедрение до конца года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, разработка структуры плана обороны Украины.
До конца 2020 года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и Евросоюза.
Президент поручил правительству разработать структуру плана обороны Украины / Фото 24 канала
Внешняя политика
В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020 года правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности;
Обеспечивать постоянную международную поддержку курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции.
Комиссия по вопросам правовой реформы в 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.
Банки и финансы
Подписывая указ, Зеленский также отметил приоритетность продолжение реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрение лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.
Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированных банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков,
– сказал Зеленский.
Зеленский обещает вернуть деньги, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков / Фото Getty Images