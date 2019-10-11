Зеленский подписал закон об инвестициях: что это означает

Президент Зеленский 11 октября подписал закон об улучшении инвестиционного климата в Украине. В Офисе Президента утверждают, что этот закон "изменит устаревшее и неэффективное регулирование, устранит юридические пробелы и внедрит инновационные правовые инструменты".

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" Рада поддержала 20 сентября. 11 октября его подписал Владимир Зеленский. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.

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Что предусматривает закон об улучшении инвестиций?

Офис Президента приводит такой список важных нововведений и нюансов:

► Ответственность лиц и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные государству, путем передачи кредитору имущества в собственность.

► Отмена уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

► Договоры об уплате паевого участия, заключенные до 1 января 2020 года, будут действовать до момента их полного выполнения.

► Заказчики строительства будут перечислять деньги в местный бюджет.

Важно, что в течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке будут перечислять в соответствующий местный бюджет деньги на создание и развитие инфраструктуры населенного пункта.



Говорится о 4% от общей стоимости строительства объекта, если это нежилые сооружения, или 2%, если это жилые здания.

► Будут определены объекты, при строительстве которых долевое участие не оплачивается.

► Состоится отмена экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, которые передают в залог.

► Будут учитываться особенности создания и деятельности ООО, действующие на основании модельного устава.

Закон вступит в силу со следующего дня после публикации в официальных изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер".



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