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      Зеленский подписал закон об инвестициях: что это означает

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      Зеленский подписал закон об инвестициях
      Зеленский подписал закон об инвестициях / Офис Президента

      Президент Зеленский 11 октября подписал закон об улучшении инвестиционного климата в Украине. В Офисе Президента утверждают, что этот закон "изменит устаревшее и неэффективное регулирование, устранит юридические пробелы и внедрит инновационные правовые инструменты".

      Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" Рада поддержала 20 сентября. 11 октября его подписал Владимир Зеленский. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.

      К теме: Как привлечь инвестиции и инвесторов в Украину?

      Что предусматривает закон об улучшении инвестиций?

      Офис Президента приводит такой список важных нововведений и нюансов:

      ► Ответственность лиц и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные государству, путем передачи кредитору имущества в собственность.

      ► Отмена уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

      ► Договоры об уплате паевого участия, заключенные до 1 января 2020 года, будут действовать до момента их полного выполнения.

      ► Заказчики строительства будут перечислять деньги в местный бюджет.

      Важно, что в течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке будут перечислять в соответствующий местный бюджет деньги на создание и развитие инфраструктуры населенного пункта.

      Говорится о 4% от общей стоимости строительства объекта, если это нежилые сооружения, или 2%, если это жилые здания.

      ► Будут определены объекты, при строительстве которых долевое участие не оплачивается.

      ► Состоится отмена экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, которые передают в залог.

      ► Будут учитываться особенности создания и деятельности ООО, действующие на основании модельного устава.

      Закон вступит в силу со следующего дня после публикации в официальных изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

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      11 октября
      8453
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Деньги Инвестиции Офіс Президента Законодательство
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