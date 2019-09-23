16:08
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес: что изменится

      154 Читати новину українською
      Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес
      Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес / president.gov.ua

      Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении давления на бизнес. Закон, в частности, должен декриминализировать фиктивные предприятия.

      В пояснительной записке к закону отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно являются одним из способов давления на бизнес в Украине".

      К теме: С предпринимателей снимут уголовную ответственность: в чем суть нового закона

      Снятие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство - облегчение для мелкого и проблемного бизнеса. Это также уменьшает риски для ФОПов, снижает страх перед контролирующими органами,
      – рассказал 24 канала экономический эксперт Андрей Новак.

      Ранее создание фиктивных предприятий каралось штрафом от 30 тысяч до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 тысяч гривен до 1 миллиона 20 тысяч гривен. Или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тысяч до 100 тысяч НМДГ (от 850 тысяч грн до 1,7 миллиона гривен).

      Актуально: Новая власть не собирается уничтожать ФЛП, - Гетманцев

      Кроме того, законом также предусмотрено повысить размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для определения наличия признаков составов уголовных правонарушений.

      В Украине сложная социально-экономическая ситуация. Часто реальный предприниматель теряет работу, клиентов. В результате ФОП несколько месяцев, а то и лет не активен. Есть случаи, когда человек едет на заработки. А ему выставляют претензии в фиктивности. Уголовное преследование за такие мелкие нарушения – неправильно,
      – подчеркнул эксперт.

      Что такое ФЛП?
      Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельностью с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.

      Впрочем, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидировали.

      blog_ava
      День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
      сегодня
      8202
      Теги: Новости Украины Бизнес
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 50
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 78
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 216
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 360
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 366
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук