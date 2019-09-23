Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес: что изменится

Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении давления на бизнес. Закон, в частности, должен декриминализировать фиктивные предприятия.

В пояснительной записке к закону отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно являются одним из способов давления на бизнес в Украине".

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Снятие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство - облегчение для мелкого и проблемного бизнеса. Это также уменьшает риски для ФОПов, снижает страх перед контролирующими органами,

– рассказал 24 канала экономический эксперт Андрей Новак.

Ранее создание фиктивных предприятий каралось штрафом от 30 тысяч до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 тысяч гривен до 1 миллиона 20 тысяч гривен. Или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тысяч до 100 тысяч НМДГ (от 850 тысяч грн до 1,7 миллиона гривен).

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Кроме того, законом также предусмотрено повысить размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для определения наличия признаков составов уголовных правонарушений.

В Украине сложная социально-экономическая ситуация. Часто реальный предприниматель теряет работу, клиентов. В результате ФОП несколько месяцев, а то и лет не активен. Есть случаи, когда человек едет на заработки. А ему выставляют претензии в фиктивности. Уголовное преследование за такие мелкие нарушения – неправильно,

– подчеркнул эксперт.

Что такое ФЛП?

Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельностью с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.



Впрочем, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидировали.