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      Зеленский поговорил с Меркель об авиакатастрофе, газе и новых списках на обмен пленными

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      Зеленский провел телефонный разговор с Меркель / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили об авиакатастрофе МАУ в Иране, транзите российского газа через Украину, новых списках на обмен пленными.

      Результаты телефонного разговора лидеров Украины и Германии опубликовали на сайте Президента Украины.

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      Об авиакатастрофе МАУ в Иране

      Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу катастрофы украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил ее за поддержку и готовность помогать в расследовании трагедии.

      Он напомнил, что с первых дней на месте трагедии работает группа украинских специалистов. Президент ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в сбитии самолета. И надеется, что семьям погибших и компании-перевозчику выплатят компенсации. Зеленский призвал Германию политически способствовать этому процессу.

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      О транзите российского газа через Украину

      Зеленский отметил, что доволен компромиссом и заключением нового контракта, поблагодарил Германию за посредничество.

      Ангела Меркель добавила, что следующей задачей является увеличение инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

      Недавно канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным в Москве заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

      О ситуации на Донбассе

      Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за активное участие в нормандском саммите. Зеленский отметил, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возврате части удерживаемых украинцев.

      "Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", – отметил президент.

      Он также добавил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения. А также выразил обеспокоенность нарушением Россией режима тишины на Донбассе.

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      О планах на следующую встречу Трехсторонней контактной группы

      Группа встретится в Минске 16 января. Украинская сторона будет делать все возможное для полного прекращения огня. Зеленский сообщил, что страна уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

      "Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей", – подчеркнул он.

      Кроме того, президент выразил беспокойство относительно недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Ангела Меркель Владимир Зеленский Нормандский формат Обмен пленными Война на Донбассе
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