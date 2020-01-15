Зеленский поговорил с Меркель об авиакатастрофе, газе и новых списках на обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили об авиакатастрофе МАУ в Иране, транзите российского газа через Украину, новых списках на обмен пленными.

Результаты телефонного разговора лидеров Украины и Германии опубликовали на сайте Президента Украины.

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Об авиакатастрофе МАУ в Иране

Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу катастрофы украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил ее за поддержку и готовность помогать в расследовании трагедии.

Он напомнил, что с первых дней на месте трагедии работает группа украинских специалистов. Президент ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в сбитии самолета. И надеется, что семьям погибших и компании-перевозчику выплатят компенсации. Зеленский призвал Германию политически способствовать этому процессу.

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О транзите российского газа через Украину

Зеленский отметил, что доволен компромиссом и заключением нового контракта, поблагодарил Германию за посредничество.



Ангела Меркель добавила, что следующей задачей является увеличение инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным в Москве заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

О ситуации на Донбассе

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за активное участие в нормандском саммите. Зеленский отметил, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возврате части удерживаемых украинцев.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", – отметил президент.

Он также добавил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения. А также выразил обеспокоенность нарушением Россией режима тишины на Донбассе.

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О планах на следующую встречу Трехсторонней контактной группы

Группа встретится в Минске 16 января. Украинская сторона будет делать все возможное для полного прекращения огня. Зеленский сообщил, что страна уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей", – подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил беспокойство относительно недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.