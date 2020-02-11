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      Зеленский поговорил с Меркель: среди тем – разведение сил на Донбассе и нормандская встреча

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      Зеленский провел телефонный разговор с Меркель / Скриншот из видео

      Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсудили выполнение договоренностей, которых достигли во время последней встречи "нормандской четверки".

      Меркель выразила беспокойство из-за нарушений со стороны пророссийских боевиков на Донбассе, об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

      Знайте больше: Главы МИД "нормандской четверки" планируют встречу в Мюнхене: Украину не пригласили

      Зеленский и Меркель говорили о:

      • вопросе относительно определения трех дополнительных участков разведение сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе
      • выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

      Президент Украины в очередной раз подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, обсудили также необходимость продления персональных санкций ЕС против бывших чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

      Справка. В прошлый раз Зеленский и Меркель говорили 15 января. Тогда темами для разговора стали авиакатастрофа МАУ в Иране, транзит российского газа через Украину и новые списки на обмен пленными.

      Пророссийские боевики на Донбассе не прекращают нарушать режим тишины. С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Президент Украины Война на Донбассе Новости политики Разведение войск Нормандская встреча 2019 Ангела Меркель
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