Зеленский пообещал, что украинцы не будут платить за коммунальные услуги 50-80% от дохода семьи

Международный валютный фонд требует введения в Украине рыночных цен на коммунальные услуги, что означает увеличение тарифов. Однако правительство будет уменьшать процент от дохода семьи на уплачивание комуслуг.

"МВФ, если будет честным, он требует рыночных цен. Так, рыночные цены для нашей страны – это некое увеличение тарифов. Но вы видите, что с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача", – сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

Читайте также: Почему коммунальные тарифы для населения снижать нельзя и что планирует делать власть

"Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я задаю правительству, и премьер-министр со мной согласен", – подчеркнул президент.

Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать,

– пообещал Зеленский.

Накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что МВФ настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. При этом фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной стоимости.