22:05
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, сегодня
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский пообещал, что украинцы не будут платить за коммунальные услуги 50-80% от дохода семьи

      108 Читати новину українською
      Зеленский прокомментировал вопрос тарифов на комуслуги
      Зеленский прокомментировал вопрос тарифов на комуслуги / Getty Images

      Международный валютный фонд требует введения в Украине рыночных цен на коммунальные услуги, что означает увеличение тарифов. Однако правительство будет уменьшать процент от дохода семьи на уплачивание комуслуг.

      "МВФ, если будет честным, он требует рыночных цен. Так, рыночные цены для нашей страны – это некое увеличение тарифов. Но вы видите, что с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача", – сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

      Читайте также: Почему коммунальные тарифы для населения снижать нельзя и что планирует делать власть

      "Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я задаю правительству, и премьер-министр со мной согласен", – подчеркнул президент.

      Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать,
      – пообещал Зеленский.

      Накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что МВФ настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. При этом фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной стоимости.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
      сегодня
      3502
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги МВФ Кабинет Министров Украины Тарифы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      сегодня , 22:00 Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      Блог Соцмережі 22
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 284
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 19:19 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 259
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 18:57 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Анастасія Зазуляк 516
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 2275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук