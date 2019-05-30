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      Зеленский поручил Хомчаку взять расследование аварии вертолета на Ровенщине под свой контроль

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      Зеленский отреагировал на катастрофу военного вертолета на Ровенщине.
      Зеленский отреагировал на катастрофу военного вертолета на Ровенщине. / President.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине.

      Военный вертолет Ми-8 разбился 29 мая возле села Сестрятин на Ровенщине во время тренировочного полета. В салоне находились 4 военных – все погибли. Военные были членами 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Бродах на Львовщине.

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      С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль,
      – цитирует Зеленского пресс-служба президента.

      Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших: "Государство не оставит вас в вашем горе".

      Соболезнования родным и близким погибших выразил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

      "Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память...", – сказал он.

      Катастрофа вертоліт Мі-8 Рівненщина жертви фото з місця аварії
      Фото с места катастрофы самолета // Фото: twitter.com/MVS_UA?lang=ru

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      Теги: Крушение военного вертолета Ми-8 в Ровенской области Новости Украины Аварии и ДТП Ровно Александр Данилюк СНБО Новости Львова Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак Владимир Зеленский Жертвы авиация Катастрофа Новости политики
      Источник: 24 канал
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