Зеленский поручил Хомчаку взять расследование аварии вертолета на Ровенщине под свой контроль

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине.

Военный вертолет Ми-8 разбился 29 мая возле села Сестрятин на Ровенщине во время тренировочного полета. В салоне находились 4 военных – все погибли. Военные были членами 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Бродах на Львовщине.

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С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль,

– цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших: "Государство не оставит вас в вашем горе".

Соболезнования родным и близким погибших выразил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память...", – сказал он.



Фото с места катастрофы самолета // Фото: twitter.com/MVS_UA?lang=ru