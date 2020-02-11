Зеленский поручил разработать программу для молодежи с ОРДЛО: что она будет предусматривать

Украина должна бороться за своих граждан, которые живут в оккупированных районах Донбасса. Президент Зеленский предлагает упростить для них процедуру получения украинского паспорта и мотивировать получать украинское образование.

Такое предложение президент высказал во время совещания с министрами 11 февраля. Он подчеркнул, что Россия сейчас массово выдает свои паспорта людям, которые живут на неподконтрольной Украине территории. Такая ситуация недопустима, поэтому Киев должен бороться за своих граждан.

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Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории,

– сказал Зеленский.

По его словам, нужно разработать специальную программу, благодаря которой жителям Донбасса можно будет выдавать паспорт Украины. Также она должна мотивировать молодежь получать украинское образование и оставаться жить на подконтрольной Киеву территории.

Президент пояснил, что эта программа должна касаться не только тех украинцев, которые остались жить в оккупированном регионе, а и тех, кто впоследствии туда вернулся, потому что не мог устроиться на подконтрольной территории.

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Глава МВД Арсен Аваков озвучил такие предложения, которые могут лечь в основу программы относительно жителей оккупированного Донбасса:

упростить процедуру получения ими административных услуг: получение украинского паспорта и свидетельства о рождении ребенка;

обеспечить для них дистанционное изучение украинского языка и истории Украины, ведь эти дисциплины не преподают на временно оккупированных территориях;

расширить количество вузов, в которые смогут поступать абитуриенты с Донбасса, увеличить в них количество бюджетных мест и организовать работу горячей линии для абитуриентов.

Зеленский в ответ на эти предложения сказал, что на КПП вдоль линии разграничения с Донбассом и на админгранице с Крымом стоит открыть центры предоставления административных услуг. Там люди смогут получить необходимые услуги и важную информацию.

Как еще Украина планирует бороться за своих граждан в оккупированных районах?В ближайшее время Украина планирует запустить государственный телеканал для оккупированных территорий. Он будет двуязычным: эфиры будут транслировать на украинском и русском языках. Контент телеканала будет информационно-развлекательным.



При помощи такого телеканала Украина планирует "бороться за умы" украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также за ум жителей России.