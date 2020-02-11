00:09
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Зеленский поручил разработать программу для молодежи с ОРДЛО: что она будет предусматривать

      51 Читати новину українською
      Зеленский провел совещание по украинизации жителей оккупированного Донбасса / president.gov.ua

      Украина должна бороться за своих граждан, которые живут в оккупированных районах Донбасса. Президент Зеленский предлагает упростить для них процедуру получения украинского паспорта и мотивировать получать украинское образование.

      Такое предложение президент высказал во время совещания с министрами 11 февраля. Он подчеркнул, что Россия сейчас массово выдает свои паспорта людям, которые живут на неподконтрольной Украине территории. Такая ситуация недопустима, поэтому Киев должен бороться за своих граждан.

      Интересно: Режиссер "Слуги народа" помогает с концепцией телеканала для оккупированных территорий

      Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории,
      – сказал Зеленский.

      По его словам, нужно разработать специальную программу, благодаря которой жителям Донбасса можно будет выдавать паспорт Украины. Также она должна мотивировать молодежь получать украинское образование и оставаться жить на подконтрольной Киеву территории.

      Президент пояснил, что эта программа должна касаться не только тех украинцев, которые остались жить в оккупированном регионе, а и тех, кто впоследствии туда вернулся, потому что не мог устроиться на подконтрольной территории.

      Читайте также: Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно

      Глава МВД Арсен Аваков озвучил такие предложения, которые могут лечь в основу программы относительно жителей оккупированного Донбасса:

      • упростить процедуру получения ими административных услуг: получение украинского паспорта и свидетельства о рождении ребенка;
      • обеспечить для них дистанционное изучение украинского языка и истории Украины, ведь эти дисциплины не преподают на временно оккупированных территориях;
      • расширить количество вузов, в которые смогут поступать абитуриенты с Донбасса, увеличить в них количество бюджетных мест и организовать работу горячей линии для абитуриентов.

      Зеленский в ответ на эти предложения сказал, что на КПП вдоль линии разграничения с Донбассом и на админгранице с Крымом стоит открыть центры предоставления административных услуг. Там люди смогут получить необходимые услуги и важную информацию.

      Как еще Украина планирует бороться за своих граждан в оккупированных районах?В ближайшее время Украина планирует запустить государственный телеканал для оккупированных территорий. Он будет двуязычным: эфиры будут транслировать на украинском и русском языках. Контент телеканала будет информационно-развлекательным.

      При помощи такого телеканала Украина планирует "бороться за умы" украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также за ум жителей России.

      Усик – Чисора: дата и место боя
      11 февраля
      2096
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Высшее образование Образование в Украине Учеба Российские паспорта на Донбассе Президент Украины Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      11 февраля , 23:00 Богдан – на выход: что значит ротация в команде Зеленского
      Антон Голобородько 92
      11 февраля , 22:24 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 238
      11 февраля , 22:00 Россия встает с колен: даже пропагандисты хохочут с мифов о соцвыплатах (видео)
      Запретное мнение 220
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      81
      11 февраля , 21:33 Жизнь президента: эксклюзивное интервью с телохранителем главы государства
      Євгенія Мазур 293
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук