Зеленский повторно внесет представление на увольнение Климкин, Полторак, Грицака и Луценко
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский снова внесет в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал об этом в эфире телеканала "1+1" 6 июня.
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После того, как Верховная Рада Украины провалила голосование за представление об увольнении руководителей СБУ, МИД и Минобороны президент планирует повторно внести три представления, а также добавить четвертое – об увольнении Луценко.
Стефанчук отметил, что таким образом президент будет настаивать на том, что эти кадровые решения – в пределах его конституционных полномочий.
Он добавил, что у президента есть кандидатуры на должности глав МИД, СБУ, ГПУ и Минобороны, но называть их не стал.
Единственное, что я могу гарантировать, что не будет длительного разрыва между увольнением и назначением. Принятие будут внесены сразу,
– заявил Стефанчук.
Смотрите видео выступления Руслана Стефанчук в ток-шоу "Право на власть":
Отметим, народные депутаты Верховной Рады не проголосовали за отставку главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.