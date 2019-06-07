На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский снова внесет в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал об этом в эфире телеканала "1+1" 6 июня.

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После того, как Верховная Рада Украины провалила голосование за представление об увольнении руководителей СБУ, МИД и Минобороны президент планирует повторно внести три представления, а также добавить четвертое – об увольнении Луценко.

Стефанчук отметил, что таким образом президент будет настаивать на том, что эти кадровые решения – в пределах его конституционных полномочий.

Он добавил, что у президента есть кандидатуры на должности глав МИД, СБУ, ГПУ и Минобороны, но называть их не стал.

Единственное, что я могу гарантировать, что не будет длительного разрыва между увольнением и назначением. Принятие будут внесены сразу,

– заявил Стефанчук.

Смотрите видео выступления Руслана Стефанчук в ток-шоу "Право на власть":

Отметим, народные депутаты Верховной Рады не проголосовали за отставку главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.