Зеленский предлагает добавить в госбюджет 2 миллиарда на Фонд развития предпринимательства

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год. Президент предлагает создать Фонд развития предпринимательства на 2 миллиарда гривен за счет денег Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Законопроектом №2589 Зеленский предлагает увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет денег от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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В документе также указано, что надо предусмотреть Министерству финансов расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Следовательно, расходы госбюджета вместо 1,182 триллиона гривен предлагается увеличить до 1184 триллиона гривен.

В том числе по спецфонду – с 129,331 до 131,331 миллиарда гривен.

Сделать это предлагается за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 до 96,275 миллиарда гривен,

В том числе по спецфонду – с 21,91 до 23,91 миллиарда гривен.

Государственный бюджет на 2020 год / Инфографика 24 канала