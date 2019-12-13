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      Зеленский предлагает добавить в госбюджет 2 миллиарда на Фонд развития предпринимательства

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      Зеленский предлагает создать Фонд развития предпринимательства и заложить на это деньги в бюджете на 2020 год / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год. Президент предлагает создать Фонд развития предпринимательства на 2 миллиарда гривен за счет денег Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

      Законопроектом №2589 Зеленский предлагает увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет денег от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физлиц.

      К теме: Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год: что в нем заложено

      В документе также указано, что надо предусмотреть Министерству финансов расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

      • Следовательно, расходы госбюджета вместо 1,182 триллиона гривен предлагается увеличить до 1184 триллиона гривен.
      • В том числе по спецфонду – с 129,331 до 131,331 миллиарда гривен.
      • Сделать это предлагается за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 до 96,275 миллиарда гривен,
      • В том числе по спецфонду – с 21,91 до 23,91 миллиарда гривен.

      держбюджет 2020 що закладено у бюджеті на 2020 рік інфографікаГосударственный бюджет на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет 2020 Бюджет Бизнес Законодательство Владимир Зеленский
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