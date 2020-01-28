Зеленский предложил раздать детям 23 тонны игрушек из склада таможенников: фото

На складе рыбного порта в Одесской области хранят 23 тонны детских игрушек. В конце 2019 года их должны были бы растаможить, однако отдали государству. Эти игрушки Владимир Зеленский предлагает раздать детям.

Свое предложение президент Украины выразил в фейсбуке.

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В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Весят игрушки более 23 тонн.



На складе порта Одесской области хранятся 23 тонны игрушек / Фото: Фейсбук Зеленского

Они не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – по-тихому распродаваться недобросовестным людям,

– отметил Зеленский.

Поэтому президент обратился к правительству с просьбой провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек. А тогда передать их детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.



Владимир Зеленский предлагает раздать их детям / Фото: Фейсбук Зеленского