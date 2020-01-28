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      Зеленский предложил раздать детям 23 тонны игрушек из склада таможенников: фото

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      Президент предложил раздать игрушки из селада таможенников детям / Фейсбук Владимира Зеленского

      На складе рыбного порта в Одесской области хранят 23 тонны детских игрушек. В конце 2019 года их должны были бы растаможить, однако отдали государству. Эти игрушки Владимир Зеленский предлагает раздать детям.

      Свое предложение президент Украины выразил в фейсбуке.

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      В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Весят игрушки более 23 тонн.

      іграшки
      На складе порта Одесской области хранятся 23 тонны игрушек / Фото: Фейсбук Зеленского

      Они не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – по-тихому распродаваться недобросовестным людям,
      – отметил Зеленский.

      Поэтому президент обратился к правительству с просьбой провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек. А тогда передать их детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.

      іграшки
      Владимир Зеленский предлагает раздать их детям / Фото: Фейсбук Зеленского

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дети Новости Одессы Государственная таможенная служба
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