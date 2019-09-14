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      Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА: чем он известен

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      Зеленский назначил Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА
      Зеленский назначил Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА / ukrinform.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

      Представление Бондаренко состоялось в День Днепра – 14 сентября. Зеленский отметил, что дает новому главе Днепропетровщины два месяца, чтобы проявить себя на этой должности.

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      Хочу представить нового голову. Александр Бондаренко – молодой менеджер. Наше главное требование ко всем главам областных администраций – испытательный срок. До Нового года смотрим как справляются... Если справится, то хорошо,
      – сказал глава государства.

      Также Зеленский Бондаренко вручил удостоверение председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

      Сам Бондаренко пообещал, что новая команда ОГА будет работать эффективно и на результат.

      "Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дороги, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное – чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизнь жителей области", – заверил Бондаренко.

      Что известно о Бондаренко? 32-летний Александр Бондаренко является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Стали Бизнес Системы" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

      Согласно электронной декларации за 2018 год, Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но проживает и владеет бизнесом в Киеве. Зарплата чиновника составила 108 тысяч гривен, 96 тысяч – по совместительству. Еще 144 тысячи дохода он получил от предпринимательской деятельности.

      Жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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