Зеленский приедет в Раду: консультировать "Слуг народа" о рынке земли, – СМИ
Президент Владимир Зеленский 6 февраля приедет в Верховную Раду. Консультировать фракцию "Слуга народа" по законопроекту о рынке земли. Именно 6 февраля нардепы во втором чтении будут рассматривать документ.
О намерениях президента пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники во фракции "Слуга народа".
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В четверг, 6 февраля, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет президент,
– говорится в сообщении.
Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" по законопроекту о снятии моратория на продажу земли. Кроме того, журналисты LB.ua утверждают, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".
Что известно о законопроекте о рынке земли
- В первом чтении Рада проголосовала за законопроект в ноябре 2019 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч поправок.
- Президент Владимир Зеленский обещал, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.
- Для принятия закона во втором чтении и в целом фракция "Слуга народа" планирует участвовать в заседаниях ночью с 6 на 7 февраля.
Какие поправки уже внесли в законопроект о рынке земли
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
- Ограничение концентрации земли в одних руках предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
Сколько украинцев поддерживают продажу земли / инфографика 24 канала