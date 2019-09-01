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      Зеленский принял участие в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой: онлайн видео

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      Мероприятия к годовщине начала Второй мировой
      Мероприятия к годовщине начала Второй мировой / Screenshot видео "Польское радио"

      Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принял участие в памятных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. К церемонии привлечены 40 представителей высшего руководства мировых держав.

      Памятная церемония состоялась на площади Юзефа Пилсудского в центре Варшавы.

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      С речами выступили президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.

      Даже сегодня мы видим смещение границ, оккупацию, пленных, военные провокации! Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать. Мы должны быть уверены, что больше никогда не увидим военной агресии – потому что она получит мощный и решительный ответ,
      – в частности говорил в речи Дуда.

      Далее руководители государств расписались в Книге памяти и осуществили по одному символическому удару в колокол с надписью "Память и Предостережение".

      Владимир Зеленский из 40 мировых лидеров к Колоколу шел 16-м: смотрите фото

      Зеленський
      Зеленський
      Зеленський

       

      Смотрите онлайн видео торжеств в Варшаве ("Польское радио"):

      Вечером в Королевском дворце состоится официальный обед от имени президента Польши Анджея Дуды. После главы делегаций отправятся в Национальную оперу для неформального общения и прослушивания концерта-реквиема.

      Напомним, в церемонии должен был участвовать президент США Дональд Трамп, но он отменил свой визит в Польшу из-за урагана "Дориан". Президента РФ Владимира Путина на церемонию не приглашали.

      Визит Зеленского в Польшу: главное

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с:

      ► Президентом Польши Анджеем Дудой.
      ► Маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским.
      ► Председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким.

      Во второй день официального визита, 1 сентября, Владимир Зеленский встретился с президенткой Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Бельгии Шарлем Мишелем, а также с представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.

      Смотрите видео корреспондента 24 канала:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Польши Война
      Источник: 24 канал
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