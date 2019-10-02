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      Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа", говорит о формуле Штайнмайера

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      Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа"
      Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа", чтобы объяснить депутатам позицию по поводу формулы Штайнмайера.

      Владимир Зеленский отметил, что сперва до выполнения формулы Штайнмайера должен быть выполнен безопасный пакет и разведение войск, сообщает корреспондент 24 канала.

      Важно: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      Зеленский заявлял о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Предварительно разведение сил запланировано на 7 октября.

      После речи президента фракция начала ему аплодировать. Отметим, что заседание фракции "Слуги народа" закрытое, поэтому журналистов не пускают внутрь.

      Зеленский накануне встретился с главами фракций Верховной рады.

      Все разъяснил. Не было особых вопросов. Все всем понятно,
      – сказала о встрече представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

      1 октября Украина подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В России и Германии уже одобрили согласование документа. Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

      Читайте также: Обратите внимание: Оккупанты начали свою перепись населения Донбасса

      Что такое формула Штайнмайера?Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

      – На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      – Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Слуга народа Формула Штайнмайера Новости Донецка Новости Луганска Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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