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      Зеленский призвал АЗС уменьшить цены на бензин

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      Зеленский провел встречу с участниками топливного рынка: гарант призвал снизить цены на бензин / Пресс-служба украинского президента

      В Офисе Президента Украины состоялось совещание с представителями компаний-участников топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей автозаправочных станций. Проводил это совещание украинский президент Владимир Зеленский.

      Как сообщает пресс-служба украинского гаранта, во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС. Еще одной темой разговора была детенизация рынка.

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      Что говорит украинская власть

      Зеленский, в частности, обратился к участникам топливного рынка с предложением более активно отреагировать на укрепление курса. Также он предложил им снизить цену на бензин, а не предоставить скидки.

      Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, со своей стороны, подчеркнул, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. По его словам, также можно наблюдать тенденцию укрепления курса гривны. Поэтому, заверил он, топливо будет продолжать дешеветь.

      АЗС должны были бы существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам,
      – подчеркнул Николайчук.

      В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что реальная цена на топливо очень отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

      "Такая ситуация не свойствена большинству европейских рынков – когда есть столь обширные программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло – 24 канал) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", – отметила она.

      Что говорят участники топливного рынка

      Зато представители компаний-участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

      Что ответил на это президент

      Зеленский пообещал активно бороться с нелегальным рынком, и уже в начале 2020 года провести совещание с правоохранителями на эту тему.

      Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами,
      – констатировал президент.

      Обратите внимание! Украина еще больше стала энергонезависимой от России

      Следующая встреча между украинскими властями и участниками топливного рынка должна состояться в январе. На ней стороны собственно и обсудят борьбу с нелегальными АЗС.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Офіс Президента Министерство экономического развития и торговли Цены Горючее Президент Украины
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