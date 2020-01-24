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      Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли

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      Зеленскьий встретился с председателем Кнессета Израиля / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Израиль встретился со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Во время встречи, в частности, обсуждалась важность ратификации соглашения о зоне свободной торговли между государствами.

      Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог, сообщает Офис Президента Украины.

      Интересно: Соглашение о зоне свободной торговли: когда ее ратифицирует Израиль и что это даст Украине

      Так же политики выразили надежду, что такая высокая динамика политического диалога сохранится и после недавних парламентских выборов в Израиле.

      Зеленский и Эдельштейн также отметили развитие отношений, в частности, в сфере туризма. За последние десять лет, как был введен безвизовый режим между государствами, туристические потоки выросли более чем в 10 раз.

      Владимир Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами.

      Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами уже в краткосрочной перспективе,
      – заявил президент Украины.

      Что известно о соглашении по ЗСТ между Украиной и Израилем?Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем продолжались более 5 лет, пока оно не было подписано в январе 2019 года.

      Украина ратифицировала соглашение в января 2019 года – накануне визита в Киев премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Теперь очередь только за парламентом Израиля.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Офіс Президента Президент Украины Новости Израиля Зона свободной торговли Туристический бизнес
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