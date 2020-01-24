Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Израиль встретился со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Во время встречи, в частности, обсуждалась важность ратификации соглашения о зоне свободной торговли между государствами.

Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог, сообщает Офис Президента Украины.

Интересно: Соглашение о зоне свободной торговли: когда ее ратифицирует Израиль и что это даст Украине

Так же политики выразили надежду, что такая высокая динамика политического диалога сохранится и после недавних парламентских выборов в Израиле.

Зеленский и Эдельштейн также отметили развитие отношений, в частности, в сфере туризма. За последние десять лет, как был введен безвизовый режим между государствами, туристические потоки выросли более чем в 10 раз.

Владимир Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами.

Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами уже в краткосрочной перспективе,

– заявил президент Украины.

Что известно о соглашении по ЗСТ между Украиной и Израилем?Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем продолжались более 5 лет, пока оно не было подписано в январе 2019 года.



Украина ратифицировала соглашение в января 2019 года – накануне визита в Киев премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Теперь очередь только за парламентом Израиля.