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      Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные меры из-за распространения коронавируса: видео

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      В Украине могут ввести ряд неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины. Среди них – запретить принимать посетителей учреждениям культуры, питания и других услуг, запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и тому подобное.

      Об этом в своем новом видеообращении рассказал глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что предлагает Кабинету Министров ввести эти ограничения во время своего вечернего заседания 16 марта.

      Обратите внимание Рада рассмотрит законопроект о коронавирусе: текст

      С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас о распространении коронавирусной инфекции в Украине. По состоянию на 16 марта в Украине 79 подозрений на коронавирус, 5 из них, к сожалению, подтвердились, 10  еще прорабатываются. Сегодня вечером (16 марта 24 канал) состоится заседание правительства, я призываю министров Украины принять ряд важных решений,
      – сказал президент.

      Какие еще ограничения предлагает ввести Зеленский:

      • С 00:00 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.
      • С 12:00 18 марта запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Перевозка пассажиров в городах может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
      • Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.
      • От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.
      • Граждане, получающие пенсию, менее 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.
      • В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.
      • Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.
      • Разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты для пожилых людей.
      • Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.
      • Ограничить экспорт продуктов питания.
      • Министерствам, председателям ОГА, местной власти обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.

      "Особенно важна сейчас работа Верховной Рады. Парламент должен принимать жизненно важные для экономики Украины законы. Без них – экономическая кома. В такие времена все парламентарии должны осознать свою ответственность", – добавил Зеленский о работе нардепов.

      Зеленский предлагает Кабмину ввести новые карантинные ограничения: видео

      Какие карантинные меры действуют в Украине уже сейчас:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города тем временем вводят жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
      • Кроме того, Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
      Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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