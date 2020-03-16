Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные меры из-за распространения коронавируса: видео
В Украине могут ввести ряд неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины. Среди них – запретить принимать посетителей учреждениям культуры, питания и других услуг, запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и тому подобное.
Об этом в своем новом видеообращении рассказал глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что предлагает Кабинету Министров ввести эти ограничения во время своего вечернего заседания 16 марта.
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С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас о распространении коронавирусной инфекции в Украине. По состоянию на 16 марта в Украине – 79 подозрений на коронавирус, 5 из них, к сожалению, подтвердились, 10 – еще прорабатываются. Сегодня вечером (16 марта – 24 канал) состоится заседание правительства, я призываю министров Украины принять ряд важных решений,
– сказал президент.
Какие еще ограничения предлагает ввести Зеленский:
- С 00:00 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.
- С 12:00 18 марта запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Перевозка пассажиров в городах может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
- Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.
- От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.
- Граждане, получающие пенсию, менее 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.
- В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.
- Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.
- Разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты для пожилых людей.
- Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.
- Ограничить экспорт продуктов питания.
- Министерствам, председателям ОГА, местной власти обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.
"Особенно важна сейчас работа Верховной Рады. Парламент должен принимать жизненно важные для экономики Украины законы. Без них – экономическая кома. В такие времена все парламентарии должны осознать свою ответственность", – добавил Зеленский о работе нардепов.
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Какие карантинные меры действуют в Украине уже сейчас:
- В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Города тем временем вводят жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
- Кроме того, Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.