Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные меры из-за распространения коронавируса: видео

В Украине могут ввести ряд неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины. Среди них – запретить принимать посетителей учреждениям культуры, питания и других услуг, запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и тому подобное.

Об этом в своем новом видеообращении рассказал глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что предлагает Кабинету Министров ввести эти ограничения во время своего вечернего заседания 16 марта.

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С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас о распространении коронавирусной инфекции в Украине. По состоянию на 16 марта в Украине – 79 подозрений на коронавирус, 5 из них, к сожалению, подтвердились, 10 – еще прорабатываются. Сегодня вечером (16 марта – 24 канал) состоится заседание правительства, я призываю министров Украины принять ряд важных решений,

– сказал президент.

Какие еще ограничения предлагает ввести Зеленский:

С 00:00 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.

С 12:00 18 марта запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Перевозка пассажиров в городах может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.

От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.

Граждане, получающие пенсию, менее 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.

Разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты для пожилых людей.

Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.

Ограничить экспорт продуктов питания.

Министерствам, председателям ОГА, местной власти обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.

"Особенно важна сейчас работа Верховной Рады. Парламент должен принимать жизненно важные для экономики Украины законы. Без них – экономическая кома. В такие времена все парламентарии должны осознать свою ответственность", – добавил Зеленский о работе нардепов.

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