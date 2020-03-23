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      Зеленский призвал власть на местах бороться за жизнь украинцев, а не за баллы на выборах

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      Чтобы обеспечить украинцев всем необходимым в это сложное время, фактически круглосуточно работают все органы государственной власти. Президент и правительство находятся в постоянном контакте и тесно взаимодействуют с местной властью по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

      Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам сообщил глава государства Владимир Зеленский.

      Основное Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса

      Наш девиз последних недель: "Выспимся после коронавируса". Мы в постоянном контакте и тесно взаимодействуем с местными властями, знаем потребности каждой области. Вчера мы провели беседу с руководителями всех регионов Украины. В такие времена мы все обязаны работать бок о бок,
      – подчеркнул Зеленский.

      Он добавил, что сейчас каждый глава ОГА, председатель областного совета, мэр, местное самоуправление и региональный бизнес должны "забыть о собственных амбициях".

      "Надо бороться за жизнь и здоровье жителей своего региона, а не за баллы на местных выборах", – отметил президент.

      Обращение президента Зеленского к украинцам: видео

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      Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел. По всей территории страны ввели общенациональный карантин. Он действует с 12 марта и до 3 апреля 2020 года.

      Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей. С 16 марта закрыты границы – в Украину не могут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

      С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Президент Украины
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