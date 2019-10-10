Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Трампом: коррупции и нарушений не видит
В телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, который же наделал немало шума, нет коррупционной составляющей.
Украинское законодательство также не нарушали, об этом сказал глава государства во время прессмарафона в Киеве 10 октября.
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Так Зеленский ответил на вопрос американского журналиста о вероятной коррупционной составляющей в разговоре.
В этом случае, я думаю, это не было коррупцией. ... Я сказал, что мы не коррумпированы (в части расследования Burisma – 24 канал), что мы открыты для расследования всех дел, и мы будем это делать по закону,
– добавил он.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что если он будет комментировать разговоры с Трампом, то это будет вмешательством.
"Вмешательством (24 канал) в вашу американскую систему, вмешательство в ваши предстоящие выборы, а значит, будет вмешательство в избирательный процесс, который из-за меня станет непрозрачным и зависимым", - сказал Зеленский.
На вопрос о том, была ли в словах и действиях Трампа коррупционная подоплека, глава Зеленский сказал: "Не должен оценивать действия другого президента".
Его действия регулируются законодательством другой независимой страны ... Я не хочу комментировать законность действий президента другой страны,
– отметил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что "не чувствовал давления и влияния".
Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.
Почему Трампа обвиняют в давлении на Зеленского?
- Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента
США.