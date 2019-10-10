Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Трампом: коррупции и нарушений не видит

В телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, который же наделал немало шума, нет коррупционной составляющей.

Украинское законодательство также не нарушали, об этом сказал глава государства во время прессмарафона в Киеве 10 октября.

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Так Зеленский ответил на вопрос американского журналиста о вероятной коррупционной составляющей в разговоре.

В этом случае, я думаю, это не было коррупцией. ... Я сказал, что мы не коррумпированы (в части расследования Burisma – 24 канал), что мы открыты для расследования всех дел, и мы будем это делать по закону,

– добавил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что если он будет комментировать разговоры с Трампом, то это будет вмешательством.

"Вмешательством (24 канал) в вашу американскую систему, вмешательство в ваши предстоящие выборы, а значит, будет вмешательство в избирательный процесс, который из-за меня станет непрозрачным и зависимым", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, была ли в словах и действиях Трампа коррупционная подоплека, глава Зеленский сказал: "Не должен оценивать действия другого президента".

Его действия регулируются законодательством другой независимой страны ... Я не хочу комментировать законность действий президента другой страны,

– отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что "не чувствовал давления и влияния".

Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.

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