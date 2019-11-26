Зеленский просит помочь поймать "крестного отца контрабанды в Украине"

Речь идет о Вадиме Альперине. Президент Владимир Зеленский 26 ноября обратился к украинцам с призывом помочь поймать этого беглеца от правосудия, а также пообещал ценные подарки тем, кто в поимке Альперина поможет.

"Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин", – написал Зеленский в фейсбуке.

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Как утверждает глава государства, Вадим Альперин – "один из крестных отцов контрабанды в Украине". Сейчас же он скрывается все еще на территории Украины.

Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок,

– подчеркнул Зеленский.

"Звоните на горячую линию НАБУ – 0 800 213 200", – призвал президент.

Кто такой Вадим Альперин

Вадим Альперин – "король" одесской контрабанды", как пишут местные СМИ. Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

► Впервые об Альперине заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.

► Громкий скандал разгорелся в 2017 году: Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то за то, чтобы "потеряли" дела).

► В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.

Наконец в ноябре 2019 НАБУ осуществило задержание 10 человек по делу Альперина и нарушение таможенного законодательства. Однако не удалось задержать самого Альперина – он исчез.