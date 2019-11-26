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      Зеленский просит помочь поймать "крестного отца контрабанды в Украине"

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      В центре – Вадим Альперин, именно его просит помочь поймать Владимир Зеленский / censor.net

      Речь идет о Вадиме Альперине. Президент Владимир Зеленский 26 ноября обратился к украинцам с призывом помочь поймать этого беглеца от правосудия, а также пообещал ценные подарки тем, кто в поимке Альперина поможет.

      "Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин", – написал Зеленский в фейсбуке.

      К теме: НАБУ задержало заместителя председателя Киевской таможни: детали

      Как утверждает глава государства, Вадим Альперин – "один из крестных отцов контрабанды в Украине". Сейчас же он скрывается все еще на территории Украины.

      Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок,
      – подчеркнул Зеленский.

      "Звоните на горячую линию НАБУ – 0 800 213 200", – призвал президент.

      Кто такой Вадим Альперин

      Вадим Альперин – "король" одесской контрабанды", как пишут местные СМИ. Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

      ► Впервые об Альперине заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.

      ► Громкий скандал разгорелся в 2017 году: Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то за то, чтобы "потеряли" дела).

      ► В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.

      Наконец в ноябре 2019 НАБУ осуществило задержание 10 человек по делу Альперина и нарушение таможенного законодательства. Однако не удалось задержать самого Альперина – он исчез.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Владимир Зеленский Контрабанда Государственная таможенная служба Новости Одессы
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