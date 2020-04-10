Зеленский провел совещание о коронавирусе: говорили о Николаеве и дополнительном финансировании

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание из-за эпидемии коронавируса в Украине. Особое внимание уделили ситуации в Николаевской области, где еще не зафиксирован ни один больной COVID-19.

Владимир Зеленский отметил, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы, сообщает пресс-служба президента.

Тем временем Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса

Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а следовательно не можем оценить риски распространения болезни,

– сказал Зеленский.

Президент попросил немедленно и без задержек "разобраться с этим".

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко посетил Николаев, где нет ни одного случая коронавирусной инфекции. Команда проверила несколько тестов, но все они оказались отрицательными. Больше об инспекции – здесь.

На совещании также уделили внимание финансированию больниц по всей стране в связи со сменой системы направления средств из-за внедрения второго этапа медицинской реформы.

Владимир Зеленский настоял на скорейшем обеспечении средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", – подытожил президент.

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на 10 апреля Минздрав подтвердил 2203 случая заболевания, 69 человек умерли, 61 человек выздоровел. Правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля. В то же время ограничительные меры могут продлить до мая.



Украинцам нельзя находиться в общественных местах без маски, запрещено гулять в зонах отдыха, перемещаться группой больше 2 человек. Закрыты все кафе, рестораны и другие общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала