Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Дудой: говорили о коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Владимир Зеленский рассказал о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей, говорится на сайте президента.

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Президент также поблагодарил Анджея Дуду за бесплатную медицинскую помощь украинцам в Польше, у которых подтвердили коронавирус.

Заметим, что всем украинцам, которые находятся в Польше, предоставят бесплатные тесты на выявление коронавируса и его бесплатное лечение.

Анджей Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись домой как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши.

По словам польского президента, для этого используют и железнодорожный, и воздушный транспорт.

В целом стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

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Пункты пропуска на границе Украины и Польши: что известно

Сейчас действуют три пункта пропуска, через которые украинцы могут вернуться домой: Дорогуск – Ягодин, Корчова – Краковец, Гребенное – Рава-Русская.

На местах находятся украинские консулы, которые помогают гражданам Украины пересечь границу.

Эти пункты пропуска являются автомобильными. Однако по соглашению с польскими пограничниками на них позволяют и пеший переход.

По состоянию на 18 марта в Польше зафиксировали 238 случаев заражения коронавирусом, а 16 марта коронавирус обнаружили у двух украинцев.



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