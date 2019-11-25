Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем поговорили лидеры Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили возвращение захваченных в прошлом году Россией украинских кораблей, а именно то, что Кремль вернул судна без вооружения и оборудования. Также политики коснулись вопроса газовых переговоров.

Как передает пресс-служба Офиса Президента Украины, Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Также украинский президент отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

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Кроме того, Зеленский и Путин обсудили вопросы газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Заметим, что контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию заканчивается 31 декабря 2019 года.

Информацию о телефонном разговоре украинского и российского президентов подтвердила и пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что инициатором был Владимир Зеленский. Телефонный разговор состоялся в преддверии саммита в нормандском формате (встретятся главы Украины, России, Германии и Франции). Мероприятие запланировано на 9 декабря и пройдет он в Париже.

В Кремле говорят, что Зеленский и Путин обсудили такие темы:

– передача Россией захваченных в прошлом году на Азове украинских кораблей;

– газовая проблематика, включая вопросы продления транзита и восстановление прямых поставок российского газа в Украину.

– продолжение контактов на разных уровнях (стороны договорились это делать).

К слову, во время очередного видеообращения к украинцам Зеленский заявил, что будет обращаться к России о возвращенных украинских кораблей. Ранее украинская сторона отмечала, что Кремль не только не вернул личные вещи моряков, оборудования и вооружение, а еще и нанес определенные повреждения судам. Невозвращенное Россия планировала использовать как вещественные доказательства. Добавим, что Россия до сих пор называет случившееся на Азове, когда были захвачены украинские суда, провокацией со стороны официального Киева.

Также во время обращения Зеленский сообщил, что Франция, Россия, Германия и украина согласовали дату встречи лидеров стран "нормандской четверки". Состоится мероприятие 9 декабря в Париже.

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Что известно о контактах Зеленского и Путина