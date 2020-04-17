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      Запах дыма в Киеве никоим образом не связан с пожарами в Чернобыле, – ГСЧС

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      Зеленский заслушал отчеты о ситуации с загрязнением воздуха в Киеве / president.gov.ua

      В Офисе Президента Украины 17 апреля состоялось селекторное совещание относительно ситуации с загрязнением воздуха в Киеве дымовыми массами из соседних регионов. Владимиру Зеленскому во время совещания докладывали председатель ГСЧС Николай Чечеткин и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      В ходе совещания было отмечено, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Об этом сообщает Офис Президента.

      Важно Дым из Чернобыля пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – фото, видео

      Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне. Мол, дым в столицу занесло не оттуда.

      Все, что нам принесло, на 90% надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева,
      – пояснил Аваков.

      О том, что запах дыма в Киеве никоим образом не связан с пожарами в Чернобыле, подтвердил и глава ГСЧС Николай Чечеткин. Он подчеркнул, что накануне на Житомирщине дул настолько сильный ветер, который валил деревья.

      Чечеткин также заверил, что все средства и силы спасателей передислоцированы с учетом новых угроз и оперативной обстановки.

      Владимир Зеленский настоял на том, чтобы Министерство здравоохранения как можно чаще давало рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым.

      В то же время глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ведомство постоянно подчеркивает необходимость избегать длительных прогулок, плотно закрывать окна и двери, включать системы кондиционирования и очистки воздуха, пить несколько литров воды в день, часто делать влажную уборку.

      Кто принимал участие в селекторном совещании по экологической ситуации в столице:

      • Владимир Зеленский – Президент Украины;
      • Арсен Аваков – глава МВД;
      • Николай Чечеткин – председатель ГСЧС;
      • Алексей Данилов – секретарь СНБО;
      • Дмитрий Кулеба – глава МИД;
      • Максим Степанов и Виктор Ляшко – Минздрав;
      • Руслан Хомчак – генштаб ВСУ;
      • Сергей Дейнеко – Госпогранслужба;
      • Валентин Петров – Госспецсвязь.

      Смотрите видео: совещание в Офисе Президента об экологической ситуации в Киеве

      Загрязнение воздуха в Киеве: самое важное

      После масштабных и частых пожаров вокруг, а также мощного ветра, который 16 апреля весь день разносил пылевую бурю, в Киеве возникла проблема с мощным загрязнением воздуха. В тот день в украинской столице воздух был наиболее загрязненным в мире.

      Сначала сообщалось, что первоочередной причиной является именно пожар в Чернобыле, но затем в ГСЧС объяснили, что наибольшее влияние имели пожары в Житомирской области.

      Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил, что загрязнение радиацией воздуха в Киеве нет, а на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней. Он отметил, что сейчас работает более тысячи пожарных

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Владимир Зеленский Максим Степанов Арсен Аваков Президент Украины Офіс Президента Новости Киева
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