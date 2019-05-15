Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил с представителями банковского сектора актуальные экономические вызовы. В частности Зеленский обсудил с банкирами НБУ и сотрудничество с МВФ и представителями иностранных банков в Украине.

Пресс-служба Владимира Зеленского сообщила 24 канал о том, что новоизбранный президент вместе с представителями команды встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group , SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины.

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Во время встречи Зеленский заверил банкиров, что как Президент он будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину. Он подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов.

Владимир Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что основой обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Среди прочего он отметил необходимость обеспечения прозрачных и равных правил игры, как для частных, так и для государственных банков, и поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках.

В свою очередь руководители банков поддержали стремление Зеленского и выразили свою готовность к сотрудничеству, отметив, что банкиры ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики,

– отметил председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений Тарас Кириченко.

В итоге Владимир Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам для корпоративного бизнеса и для домохозяйств, с целью обеспечения развития экономики.



Владимир Зеленский на встрече с представителями банковского сектора

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