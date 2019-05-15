16:26
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Зеленский провел встречу с руководителями ведущих иностранных банков в Украине

      684 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 Канал

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил с представителями банковского сектора актуальные экономические вызовы. В частности Зеленский обсудил с банкирами НБУ и сотрудничество с МВФ и представителями иностранных банков в Украине.

      Пресс-служба Владимира Зеленского сообщила 24 канал о том, что новоизбранный президент вместе с представителями команды встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group , SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины.

      Читайте также: Зеленский встретится с пророссийским президентом Молдовы Додоном

      Во время встречи Зеленский заверил банкиров, что как Президент он будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину. Он подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов.

      Владимир Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что основой обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Среди прочего он отметил необходимость обеспечения прозрачных и равных правил игры, как для частных, так и для государственных банков, и поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках.

      В свою очередь руководители банков поддержали стремление Зеленского и выразили свою готовность к сотрудничеству, отметив, что банкиры ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

      В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики,
      – отметил председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений Тарас Кириченко.

      В итоге Владимир Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам для корпоративного бизнеса и для домохозяйств, с целью обеспечения развития экономики.

      Зеленський зустрівся з банкірами
      Владимир Зеленский на встрече с представителями банковского сектора

      С КЕМ ЕЩЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСТРЕЧАЛСЯ ИЛИ ПРОВОДИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКИЙ:

      •  
      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
      34762
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Деньги Банки
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 56
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 221
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 341
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      76
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 667
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук