Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает

Чем больше представители команды президента Украины Владимира Зеленского говорили о проведении референдума, который будет касаться мирных переговоров с Россией, тем сильнее это напрягало активистов. К чему это привело – читайте в статье 24 канала.

Встреча президента с ветеранами войны, волонтерами и активистами историю с референдумом не очень прояснила. Поэтому давайте разбираться, что именно происходило на встрече и почему вопрос этого референдума так возмущает всех, кто причастен к войне на Донбассе.

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О каком референдуме все говорят?

О том, идею которого озвучил глава Администрации Президента Андрей Богдан. По его словам, команда шестого украинского гаранта Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум достижения мирных договоренностей с Россией. При этом он отметил, что у Зеленского не будут озвучивать возможные "красные линии", которые глава государства не будет пересекать, проводя переговоры с РФ.

Почему это возмутило военных и родственников погибших?

Потому что переговоры с Россией – именно та тема, где красные линии должны быть.

Вообще, представители различных общественных организаций и инициатив насчитали таких "красных линий" значительно больше. При этом они подчеркнули, что их пересечение "будет индикатором того, что президент не хочет настоящих демократических перемен, не хочет возникновения более честного и ответственного управления, хотя обещал это во время выборов".

При этом тема референдума является особенно важной из-за того, что как сформулировал народный депутат Остап Еднак, "вынесение вопроса мирных договоренностей со страной-агрессором на референдум является реальной угрозой для украинской государственности и может привести к ее потере".

Следовательно, родственники погибших организовали под зданием Администрации Президента акцию, чтобы напомнить, что они помнят опыт прошлых "референдумов", которые были организованы на теперь уже оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и как никто знают, какими бывают последствия.

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Акция началась с того, что 22 мая в Администрацию пришла ветеран 25-го батальона "Киевская Русь" и вдова погибшего бойца 30-й бригады Юлия Кириллова.

23 мая к ней присоединились еще десятки родственников погибших украинских воинов.

Почему состоялась встреча Зеленского с волонтерами?

Потому что на такую акцию нужно было реагировать.

Президент Зеленский пригласил представителей активистов к себе. Разговор длился около часа, в целом присутствовали пять активистов. Основательница "Волонтерской сотни "Доброволя" Наталья Воронкова, которая была приглашена на встречу с Зеленским, рассказала 24 каналу о чем именно они говорили:

О сути референдума: "Президент нам объяснял, что он называет это "референдум", но воспринимает это как опрос. Мы отметили, что "референдум" – слово, которое имеет негативное восприятие в обществе после событий в Крыму и на Донбассе. Поэтому говорить о референдуме – это плевок на всех наших ребят, погибших в этой войне. Мы также заметили, что когда глава АП говорит что-то, что мы не так понимаем, то нужно выходить и объяснять обществу, что происходит".

О теме этого референдума-опроса: "Непонятно, какой может быть тема этого опроса или референдума. Если мы говорим о переговорах с Россией – то это приемлемо. У нас существуют "минские переговоры". Но если мы говорим о мирных переговорах с Россией – это другой вопрос. Мы ему объяснили, что общество воспринимает это так, будто Украина имеет позицию слабой стороны, которая будет говорить о мирных договоренностях с Россией. Конечно, что для нашей страны это неприемлемо, потому что с агрессором никогда нельзя так говорить".

О том, можно ли не называть это "референдумом": "Мы попросили изменить название, в этом нам было отказано. Потому что, как пояснили, "референдум" был прописан в его предвыборной программе. Как этот опрос будет технически происходить – пока непонятно, объяснений мы не получили. Нам начали объяснять, что он будет проведен не прямо сейчас. Но если такое заявление было сделано, то нужно продумать ресурсы, методы и средства, через которые такое будет реализовано. Мы ставили вопрос, как президент будет узнавать мнение настоящих украинцев, которые остаются на оккупированных территориях в Донецке, Луганске и Крыму. Они имеют право высказать свое мнение. Но ответа мы также не получили, он сказал, что с жителями этих территорий они будут общаться через совершенно новую информационную политику. Но какая именно она будет – пока не понятно".

О киберактивистах: "был поставлен вопрос о людях, которые принимали участие в Киберальянсе. Они занимались информационной политикой в этой войне. Они сейчас не чувствуют себя в безопасности. Некоторые из них уже заявили, что они сейчас прекращают свою деятельность, потому что не уверены в собственной безопасности и безопасности своих семей. Указали президенту, что он должен подумать, как Украина может обеспечить безопасность этих людей".

Услышал ли президент волонтеров?

Он их выслушал. Услышал ли – пока не ясно.

Два положительных момента. Президент сказал публично: "Россия – это агрессор, который убивает наших ребят". Он сказал, что не готов жертвовать ни пяди нашей территории. Он попросил немного времени, чтобы разобраться с минскими договоренностями,

– сказала Воронкова.

Тим Златкин, который также присутствовал на этой встрече, также рассказал, что Зеленский и активисты договорились, что они создают большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью. Каковы будут результаты ее деятельности – увидим.

После этой встречи Зеленский также отдельно пояснил, что эта его инициатива "не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества".

Почему задумка с референдумом – это опасно?

Потому что это может быть попыткой манипуляции.

"Очень важно, как будет сформулирован вопрос на референдуме. Честно говоря, на предыдущих референдумах вопросы очень часто ставились манипулятивно. Например, если спросить "Согласны ли вы улучшать отношения с Россией, чтобы остановить военные действия и чтобы не гибли люди", здесь однозначно будет положительный результат. В-третьих, я бы не стала проводить такой референдум, потому что он покажет, насколько делятся регионы. Это будет просто такая, я бы сказала, провокация, которая покажет, что Украина делится по этой позиции", – отметила 24 каналу научный руководитель фонда "Демократические инициативы" социолог Ирина Бекешкина.

Я боюсь, что это может быть просто попыткой "народного подтверждения" тех решений, которые уже будут приняты, чтобы показать, что народ – уже "за". Нужен закон и нужно знать, как будут сформулированы вопросы. Здесь, к сожалению, всегда присутствует элемент манипуляции,

– подчеркнула она.

Потому что в последнее время появляется много сообщений о странных событиях, которые связаны с попытками выяснить, как украинцы воспринимают идею мирных переговоров. На их фоне заявления о референдуме выглядят особенно неприятно.

Например, 23 мая фонд "Вернись живым" опубликовал на своем сайте информацию о том, что начался опрос военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР". По информации Фонда, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года.

Между тем, по данным источников Фонда среди военных, на совещании 18 мая 2019 года в уже экс-начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговорах с Россией, а не с боевиками "республик". И понять надо было отношение общества к этому, а не военных. Позже новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак эту инициативу отменил.

Еще раньше журналисты 24 канала выяснили, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые больше не имеют возможности воевать, через соцсети связываются с украинскими ветеранами и стараются поддерживать общение. В том числе – и обсуждая вопрос возможного взаимодействия между ветеранами.

Чтобы понять, как это работает, журналисты 24 канала даже связались с одним таким боевиком "ДНР", который довольно активно пытается общаться с ветеранами русско-украинской войны. Во время разговора он, в том числе, довольно активно пытался объяснить целесообразность "мирных переговоров".

Что интересно, очень подобные тезисы, подобные тем, которые мы услышали от российского боевика "ДНР", на днях в своем интервью повторила бывшая пленница Кремля Надежда Савченко, когда говорила, что она понимает пророссийских боевиков, которые взяли в руки оружие, потому что они имеют "гордость".

Действительно ли будет референдум?

Увидим. На встрече с волонтерами и активистами Зеленский объяснил, что это – не то, что может быть проведено уже сегодня. Однако о каких-то более конкретных сроках он не говорил.

При этом также напомним, что в ближайшее время законным способом референдум провести не получится. В Украине сейчас просто нет закона о референдуме – предыдущий был отменен Конституционным судом, а новый депутаты еще приняли. Кажется, пока Украина не получит новый парламент – и не примут.

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