Владимир Зеленский поддерживает позицию правительства по ликвидации "налоговых схем" физических лиц-предпринимателей. Это поможет экономике Украины выйти на новый уровень.

Все должны платить налоги, об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

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"Все, что они (правительство – 24 канал) хотели, – побороть такие коррупционные схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему было это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени", – сказал Зеленский.

Отметим, Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.

Депутаты от "Слуги народа" разработали законопроекты, предусматривающие запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

Что предусматривают эти изменения?