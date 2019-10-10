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      Зеленский рассказал, что будет с ФОПами

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      Зеленский поддерживает позицию правительства относительно ФОП
      Зеленский поддерживает позицию правительства относительно ФОП / Getty Images

      Владимир Зеленский поддерживает позицию правительства по ликвидации "налоговых схем" физических лиц-предпринимателей. Это поможет экономике Украины выйти на новый уровень.

      Все должны платить налоги, об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

      Знайте больше: Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн

      "Все, что они (правительство – 24 канал) хотели, – побороть такие коррупционные схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему было это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени", – сказал Зеленский.

      Отметим, Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.

      Депутаты от "Слуги народа" разработали законопроекты, предусматривающие запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      Что предусматривают эти изменения?

      • Запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (РРО или – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операции на сервер налоговой службы.
      • Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Алексей Гончарук Налоги
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