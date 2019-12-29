Зеленский рассказал, что будет с теми, кто был в списках, но отказался ехать к боевикам

При обмене пленными было более 20 человек, освобождения которых хотели боевики, но они отказались ехать на оккупированные территории. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что срок наказания некоторых из них заканчивается уже в феврале-марте 2020 года.

Люди отказались ехать к боевикам, а взамен вибрали продолжение наказания на подконтрольной Украине территории. Об этом сказал Владимир Зеленский во время своего брифинга после прилета в Борисполь освобожденных из плена украинцев.

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Срок наказания некоторых уже почти закончился, а некоторые из них вернутся за решетку – это их выбор,

– пояснил президент.

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подчеркнула, что 17 человек отказались ехать на оккупированные территории, а еще около 30 человек вовсе отказались от участия в обмене.

"То есть около 50 человек останутся за решеткой", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно об обмене пленными?Он состоялся в воскресенье, 29 декабря. В Украину вернулись 76 украинцев с временно оккупированных территорий. Некоторые из них провели в подвалах боевиков 5 лет.