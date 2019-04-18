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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленский рассказал, что думает о запрете российских соцсетей и запрете на въезд артистам из РФ

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      Зеленский рассказал, что думает о запрете российский соцсетей и запрете на въезд артистам из РФ
      Зеленский рассказал, что думает о запрете российский соцсетей и запрете на въезд артистам из РФ / ua.112.ua

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" требовалось предоставить людям другие площадки для общения. У Зеленского неоднозначная позиция относительно запрета въезда в Украину артистам из России.

      Кандидат в президенты конкретно не ответил в интервью "РБК-Украина", снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства. Однако, Зеленский отметил, что люди уже и так начали обходить запрет.

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      Владимир Зеленский сравнил запрет на российские соцсети с парковками в Киеве.

      У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковку, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь,
      – пояснил кандидат.

      Зеленский считает, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно, поэтому нужно создавать новые социальные сети.

      Кандидат в президенты Украины также выразил мнение, что не всем российским артистам нужно запрещать въезд в Украину. Он привел пример актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые "превратились в политиков, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам", поэтому "эти люди уже не артисты" и им не должен быть разрешен въезд в Украину.

      Но если мы с вами берем Макаревича – каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль. Ну как мы можем запрещать таким ребятам въезд? Или Лия Ахеджакова? Для меня они сегодня великие украинцы,
      – сказал Зеленский.

      Владимир Зеленский также добавил, что правительство не должно вмешиваться в работу средств массовой информации и в культурную жизнь.

      президентські вибори володимир зеленський обіцянки

      Кто победил на выборах президента в первом туре?
      После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Российские гастролеры Запрет ВКонтакте
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