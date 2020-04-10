Зеленский рассказал, на что пойдут деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом

Фонд для борьбы с коронавирусом составляет 66 миллиардов гривен. Эти деньги планируют потратить на выплаты врачам и помощь пенсионерам.

Прежде всего, деньги из Фонда пойдут на выплаты врачам, которые борются с COVID-19, а также приобретение необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

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Также, отметил глава государства, денежная помощь поступит и семьям врачей, погибших от COVID-19. Зеленский также планирует ввести обязательное страхование всех медицинских работников, которые задействованы в противодействии коронавирусу.

Отдельно 30 миллиардов средств из Фонда направляем нашим пенсионерам. В частности, на индексацию пенсий и помощь в размере 1 тысячи гривен,

– пояснил Зеленский.

На денежную помощь могут рассчитывать и люди, потерявшие работу во время карантина.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

По состоянию на 10 апреля в Украине уже 2 203 человека заразились коронавирусом. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, 61 пациент выздоровел.