Зеленский рассказал, по каким ценам покупает продукты

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, сколько стоит молоко: сказал, что никто в семье молоко не пьет. Заметим, что вопрос о стоимости молока в свое время вызвал трудности у премьера Великобритании Бориса Джонсона.

"Я очень редко хожу в магазин. У меня зарплата 20 тысяч гривен. И я не пью молоко. И, честно говоря, я нахожусь на обеспечении государства. У нас никто не пьет молоко", – сказал Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

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Я могу вам сказать, сколько я плачу за хлеб. Я покупаю хлеб гречневый. Покупаю его редко, потому что мне нельзя его есть. Покупаю в магазине Good Wine. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Я покупаю за 25-30 гривен, разный хлеб,

– рассказал президент.

Он добавил, что покупает в магазине также воду, вино и сыр.

"Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить", – сказал глава государства.

На предложение сходить в "обычный магазин" Зеленский ответил, что он – "обычный человек".