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      Зеленский рассказал, по каким ценам покупает продукты

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      Зеленский рассказал о своих покупках в супермаркете
      Зеленский рассказал о своих покупках в супермаркете / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, сколько стоит молоко: сказал, что никто в семье молоко не пьет. Заметим, что вопрос о стоимости молока в свое время вызвал трудности у премьера Великобритании Бориса Джонсона.

      "Я очень редко хожу в магазин. У меня зарплата 20 тысяч гривен. И я не пью молоко. И, честно говоря, я нахожусь на обеспечении государства. У нас никто не пьет молоко", – сказал Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

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      Я могу вам сказать, сколько я плачу за хлеб. Я покупаю хлеб гречневый. Покупаю его редко, потому что мне нельзя его есть. Покупаю в магазине Good Wine. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Я покупаю за 25-30 гривен, разный хлеб,
      – рассказал президент.

      Он добавил, что покупает в магазине также воду, вино и сыр.

      "Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить", – сказал глава государства.

      На предложение сходить в "обычный магазин" Зеленский ответил, что он – "обычный человек".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Деньги Цены
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