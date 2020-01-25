Зеленский рассказал, почему сразу не мог заявить о сбитии самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на второй день после авиакатастрофы МАУ в Иране знал о том, что украинский самолет сбили. Однако глава государства не мог сразу публично заявить об этом, потому что нужны были конкретные доказательства.

Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" рассказал, что сначала о версии сбития самолета сказал родственникам погибших в катастрофе украинцев.

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Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили". Но я приехал к ним (к родственникам погибших, – 24 канал) и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% процентов не техническая ошибка, не ошибка ваших родных и не ошибка нашего профессионального экипажа",

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он уже на следующий день после падения самолета знал, что его сбили иранские военные. Поэтому с первых дней после катастрофы Украина, Великобритания, Канада и США давят на Иран, чтобы тот признал свою вину.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы смогли добиться того, что иранская сторона на уровне президента и на всех дипломатических уровнях признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – сказал Зеленский.

Решающую роль в признании сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования. Именно они выяснили причину падения лайнера.

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Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране:

Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Только через три дня, 11 января, Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала