Зеленский рассказал, почему сразу не мог заявить о сбитии самолета МАУ в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на второй день после авиакатастрофы МАУ в Иране знал о том, что украинский самолет сбили. Однако глава государства не мог сразу публично заявить об этом, потому что нужны были конкретные доказательства.
Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" рассказал, что сначала о версии сбития самолета сказал родственникам погибших в катастрофе украинцев.
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Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили". Но я приехал к ним (к родственникам погибших, – 24 канал) и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% процентов не техническая ошибка, не ошибка ваших родных и не ошибка нашего профессионального экипажа",
– подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он уже на следующий день после падения самолета знал, что его сбили иранские военные. Поэтому с первых дней после катастрофы Украина, Великобритания, Канада и США давят на Иран, чтобы тот признал свою вину.
"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы смогли добиться того, что иранская сторона на уровне президента и на всех дипломатических уровнях признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – сказал Зеленский.
Решающую роль в признании сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования. Именно они выяснили причину падения лайнера.
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Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране:
- Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Только через три дня, 11 января, Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
- Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.
Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала