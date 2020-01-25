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      Зеленский рассказал, почему сразу не мог заявить о сбитии самолета МАУ в Иране

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      Зеленский рассказал, почему сразу не сказал о сбитии самолета МАУ / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на второй день после авиакатастрофы МАУ в Иране знал о том, что украинский самолет сбили. Однако глава государства не мог сразу публично заявить об этом, потому что нужны были конкретные доказательства.

      Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" рассказал, что сначала о версии сбития самолета сказал родственникам погибших в катастрофе украинцев.

      Важно: Иран обнародовал второй отчет о причинах авиакатастрофы с самолетом МАУ: основные выводы

      Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили". Но я приехал к ним (к родственникам погибших, – 24 канал) и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% процентов не техническая ошибка, не ошибка ваших родных и не ошибка нашего профессионального экипажа",
      – подчеркнул президент.

      По словам Зеленского, он уже на следующий день после падения самолета знал, что его сбили иранские военные. Поэтому с первых дней после катастрофы Украина, Великобритания, Канада и США давят на Иран, чтобы тот признал свою вину.

      "Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы смогли добиться того, что иранская сторона на уровне президента и на всех дипломатических уровнях признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – сказал Зеленский.

      Решающую роль в признании сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования. Именно они выяснили причину падения лайнера.

      К теме: Иран не вернет черные ящики с самолета МАУ

      Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Только через три дня, 11 января, Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      авіакатастрофа мау в ірані
      Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: МАУ Расследования Владимир Зеленский Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики
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