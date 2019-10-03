Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе
В Офисе Президента Украины рассматривают два сценария проведения выборов на оккупированном Донбассе. Первый вариант – провести выборы вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй – внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.
Такую информацию подтвердили сразу несколько источников "Украинской правде" на Банковой.
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Украина не очень хочет отрывать выборы на Донбассе от остальных. У Зеленского говорят, что россиянам и сепаратистам такой вариант вряд ли подойдет, потому что после досрочных местных весной все равно будут срочные осенью.
"За полгода украинской власти политический ландшафт Донбасса может очень измениться", – утверждают собеседники.
Об очередных выборах
Один вариант предусматривает синхронизировать донецкие выборы с общеукраинскими, и ждать с ними до последнего воскресенья октября 2020 года. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
Сейчас у Зеленского не знают, удовлетворит ли такое решение все стороны, и кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще почти год.
О досрочных выборах
В окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше. Заметим, что для этого нужно внести изменения в Конституцию Украины, где прописано, что "очередные выборы проходят в последнее воскресенье октября".
Это сверхсложный вопрос разделил монолитную команду президента Зеленского,
- говорят собеседники.
В частности, председатель ОПУ Андрей Богдан к изменению Конституции и выборов весной относится скептически.
Зато его первый заместитель Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику в ОПУ, совместно с министерством развития общин и территорий и профильным комитетом ВР сейчас прорабатывают оба варианта развития событий.
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У Зеленского отмечают, что изменения в Конституции станут нужными лишь в том случае, если встреча в "нормандском формате" состоится и будет успешной. Кстати, в команде президента ожидают, что саммит лидеров "нормандской четверки" таки состоится в октябре. Сначала встреча для урегулирования войны на Донбассе была запланирована на 16 сентября, но в Кремле решили ее перенести.
Что известно о возможных выборах на Донбассе?
1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Тогда же и договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Предварительно, это должно произойти 7 октября.
Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.