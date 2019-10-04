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      Зеленский с Лукашенко объявили сферы, в которых планируют сотрудничать государства

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      Встреча Лукашенко и Зеленского
      Встреча Лукашенко и Зеленского / president.gov.ua

      Приоритетами в торгово-экономическом сотрудничестве Украины и Беларуси является топливно-энергетический, аграрно-промышленный комплексы, а также инфраструктурные проекты, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. А Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.

      "Приоритетом наших торгово-экономических отношений является в первую очередь сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе", – сказал Зеленский, выступая в Житомире на Форуме регионов Украины и Беларуси.

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      Кроме того, президент отметил потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран.

      Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история взаимоотношений между Украиной и Беларусью была историей успеха и прогресса,
      – добавил Зеленский.

      Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины

      В свою очередь Лукашенко сказал, что Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.

      "Общая история и соседство определили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой отрасли", – сказал Лукашенко.

      Альтернативные пути поставок энергоресурсов

      Он также сообщил, что Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

      Я не хочу скрывать, но не буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе. Но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков,
      – сказал Лукашенко.

      Он отметил, что это не направлено против других стран, а является безопасностью Беларуси и Украины.

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      Сотрудничество в сфере электроэнергии

      Президент Беларуси также отметил, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.

      "Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее (электроэнергии) поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС (Белаэс) в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", – сказал Лукашенко.

      Ракетостроение

      Лукашенко предложил Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.

      Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. Мы очень заинтересованы, чтобы Вы нам в этом помогли,
      – сказал белорусский лидер.

      "Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет", – добавил Лукашенко.

      Мир на Донбассе

      Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе.Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

      Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы даже косо никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы,
      – добавил Лукашенко.

      В то же время Лукашенко предусмотрительно отметил, что "не хочет дружить против кого-то или воевать", имея в виду среди прочих Россию. Мол, журналисты могут неправильно его понять.

      Культурные, информационные связи и туризм

      Украине и Беларуси нужно и в дальнейшем развивать культурные и информационные связи, заявил Зеленский. По его словам, одним из положительных примеров партнерства двух стран в гуманитарной сфере является запуск в 2019 году трансляции в кабельных сетях белорусских операторов украинского государственного телеканала UATV.

      Мы обсудили с господином президентом и ждем, чтобы и в кабеле, и в спутнике появились другие украинские каналы – и коммерческие, и государственные. Мне кажется, что это очень хорошая идея. И наоборот – ожидаем белорусские каналы у нас,
      – отметил Зеленский.

      Он также обратил внимание на потенциал сотрудничества двух государств в сфере туризма.

      "Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине: и на берегах Черного и Азовского морей, и в Карпатских горах, и в наполненных яркой историей и архитектурой украинских городах и местечках. А многим украинцам интересно познакомиться с белорусскими городами, знаковыми памятниками истории и архитектуры, невероятным белорусским Полесьем", – сказал украинский лидер .

      Со своей стороны Лукашенко отметил, что особое место в отношениях двух стран занимает диалог культур. В частности, он напомнил о проведении Дней культуры Украины в Беларуси.

      "Ваши коллективы, артисты стали украшением международных фестивалей "Славянский базар" в Витебске, праздника Купалы в Александрии. Мы рады, что белорусские исполнители также популярны в Украине", – отметил Лукашенко.

      Что такое Форум регионов Беларуси и Украины?
      Это уже второй такой форум, который продлится в течение 3-4 октября 2019 года в Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году в Гомеле с участием президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Кроме них, участие в форуме приняла более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность представить коллегам на форуме собственную продукцию.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Владимир Зеленский Александр Лукашенко Энергетика
      Источник: 24 канал
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