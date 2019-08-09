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      Зеленский сделал очередные изменения в структуре СБУ: кого на этот раз назначил президент

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      Николай Кулешов рядом с руководителем СБУ Иваном Бакановым
      Николай Кулешов рядом с руководителем СБУ Иваном Бакановым / Пресс-служба СБУ

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности. То есть Кулешов будет занимать должность главного разведчика по вопросам информационной безопасности в структуре СБУ.

      Соответствующий указ под номером 590 Зеленский подписал 9 августа.

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      Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины,
      – говорится в документе.

      Указ, Зеленський, СБУ президент, Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки
      Указ Зеленского о назначении Кулешова

      Ранее вышеуказанное ведомство возглавлял Александр Климчук, но его украинский президент уволил 26 июня.

      Что известно о Николае Кулешове

      Родился Кулешов в 1973 году в Харькове. Имеет специальность инженера-математика, экономиста и юриста. В структуру СБУ попал в 1995-м. Он уже возглавлял Департамент контрразведывательной защиты с июля по ноябрь 2015 года, правда, тогда только временно исполнял обязанности главы органа. Годом ранее Кулешова назначили первым заместителем начальника этого ведомства.

      Также Кулешов с мая по июнь 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе. С 2014 года он является куратором мероприятий, осуществляемых в рамках Трастового Фонда Украина – НАТО по вопросам кибербезопасности. В частности, Кулешов обеспечил успешную реализацию I этапа Трастового Фонда в 2017 году и активное развитие 2 фазы его работы.

      С начала 2016 года он занимает должность куратора направления противодействия кибершпионажу и кибертерроризму. В то же время Кулешов инициировал создание Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ, что является ключевым элементом Национальной системы кибербезопасности Украины. В 2016 г. организовывает его развитие и функционирование.

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      Что такое Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и чем он занимается

      Это подразделение Службы безопасности, которое работает в сфере информационной безопасности. Орган, в частности, отвечает за состояние государственной безопасности в кибернетической и информационной сферах, а также координирует и контролирует деятельность региональных органов и подразделений Центрального управления СБУ. В пределах своей компетенции департамент вносит президенту Украины предложения об издании актов, которые обязательно должны выполнить органы государственного управления, предприятия, учреждения, организации и простые граждане.

      Он был создан в 2012 году. Среди достижений департамента можно отметить фиксацию и блокировку многочисленных кибератак на протяжении 2017 – 2019 годов. В частности, в июле 2019 года СБУ совместно с партнерами из США прекратила деятельность мощной хакерской группировки. Ее участники на территории Украины организовали и с 2007 года предоставляли виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, помогая им свободно чувствовать себя в интернете. В рамках следственных действий на территории частного дома вблизи Одессы силовики обнаружили масштабный дата-центр.

      Недавно Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ. Пока временно возглавляет спецслужбу Иван Баканов, бывший лидер президентской партии "Слуга народа" и экс-руководитель "95 квартала". Занял он эту должность после того, как пока еще действующий глава СБУ Василий Грицак написал заявление об увольнении и ушел в отпуск. Нового руководителя ведомства уже назначит IX созыв Верховной Рады. Предыдущей, со своей стороны, не поддержал отставку Грицака.

      КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СБУ СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ:

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      blog_ava
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      9 августа
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      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики Сеть Служба безопасности Украины Кибербезопасность СБУ
      Источник: 24 канал
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