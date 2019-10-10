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      Зеленский сказал, кого видит мэром Одессы

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      Зеленський хоче, аби мером Одеси став Андросов
      Зеленський хоче, аби мером Одеси став Андросов / president.gov.ua

      В партии "Слуга народа" нет кандидатуры на должность городского головы Одессы на замену Геннадия Труханова. Однако Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на этом посту представителя ЗеКоманды в Одессе, продюсера и ведущего программы "Что? Где? Когда?" Александра Андросова.

      "Мэр Одессы. Честно скажу, что мне очень нравится Андросов. Аде он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он - лицо Одессы, он из Одессы. Очень нравится", - сказал Президент Украины во время пресмарафону.

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      Кстати, Андросов, может подумаешь все же?,
      - обратился Зеленский.

      Он отметил, что городскими головами таких городов, как Одесса, должны быть лица, которые все уважают. Надо найти такого человека.

      "Я вам честно сказал о Андросова. Пусть сейчас люди в Одессе ходят к нему и говорят:" Иди в мэры, иди в мэры. Президент тебя поддерживает ". Я уверен, что и люди поддержат, но ...", - резюмировал глава государства.

      Заметим, что очередные местные выборы в Украине, на которых в частности выбирать и городских голов пройдут в 2020 году.

      Что известно об Александре Андросове?
      Был представителем ЗеКоманды в Одессе на парламентских выборах. Продюсер и ведущий передачи "Что? Где? Когда?" на украинских телеканалах, соорганизатор Чемпионата мира по скоростному поеданию вареников.

      За годы участия в одесском клубе «Эрудит» организовал и провел множество турниров. Бронзовый призер Чемпионатов Украины по "Что? Где? Когда?". Вел утренние эфиры на радио, писал программы, продюсировал проекты, разрабатывал рекламные кампании.

      Председатель оргкомитета Чемпионата Украины по брейнрингу и Чемпионатов Украины по брейнрингу среди школьных команд.

      Андросову 41 год, женат, воспитывает дочь.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Новости Одессы
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