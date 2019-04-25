Зеленский сможет распустить Верховную Раду до 14 июня 2019 года: версия судьи Вовка

После второго тура президентских выборов в Украине 2019 года и оглашения данных экзит-полов с явным преимуществом Владимира Зеленского в обществе обострилось обсуждение вопроса досрочного прекращения полномочий украинского парламента. К тому же, сам Зеленский заявил, что рассматривает такую возможность. Судья Павел Вовк заверил, что у новоизбранного президента эта возможность будет – до 14 июня.

Владимир Зеленский, лидер президентской гонки, в видеообращении отметил, что рассматривает возможность роспуска Верховной Рады и возмущен тем, что ЦИК "затягивает" с официальным объявлением результатов выборов. Ведь таким образом, мол, он может не успеть объявить о таком решении.

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Председатель окружного административного суда Павел Вовк, опираясь на Конституцию и "элементарные математические расчеты", назвал критическую дату, до которой новоизбранный президент сможет распустить Раду: 14 июня. Другими словами, Владимир Зеленский не должен был бы переживать по этому поводу, ведь его инаугурация пройдет не позднее 3 июня. Поэтому он сможет реализовать свое "право иметь эту возможность" – распустить ВР.



Судья Павел Вовк: президент сможет распустить Верховную Раду до 14 июня включительно

Павел Вовк написал, что проанализировал действующее законодательство, "провел элементарные математические подсчеты" и пришел к ряду выводов.

Имеет ли право президент распустить Раду?

В части 2 статьи 90 Конституции Украины указано три случая, в которых президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады:

– Если в течение 30 дней в Раде не сформирована коалиция.

– Если в течение 60 дней после отставки правительства не сформирован новый состав Кабмина.

– Если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Других оснований – нет. Однако действующее законодательство написано таким образом, отмечает Вовк, что президент может досрочно прекратить полномочия Рады указом, где лишь констатирует факт одного из трех обстоятельств, указанных выше. И это не должны доказывать какие-то решения судов или иных органов.

Подробнее о том, сможет ли новоизбранный президент распустить парламент с объяснениями юриста – в материале 24 канала

В какой срок может президент распустить Раду?

Часть 5 статьи 90 Конституции Украины определяет, что ВР не может быть распущена президентом в последние шесть месяцев полномочий парламента (собственно, и в последние шесть месяцев полномочий президента – тоже: то есть, сейчас распустить Раду может только новоизбранный глава государства).

Как высчитать дату окончания полномочий Верховной Рады?

Павел Вовк объяснил, с какого дня, по его мнению, следует считать шестимесячный срок до дня прекращения полномочий Рады.

Часть 5 статьи 76 Конституции Украины гласит: срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Чаще всего эксперты говорили о том, что прекратить полномочия Рады президент сможет до 27 мая 2019 года. Потому что, мол, полномочия парламента VIII созыва истекают 27 ноября 2019 года – именно в этот день в 2014 году действующие нардепы приняли присягу.

Однако часть 1 статьи 90 Конституции Украины гласит: полномочия парламента предыдущего созыва прекращаются в день первого заседания Верховной Рады нового созыва.

А это означает, по мнению Вовка, что Рада является полномочной не 5 календарных лет, а 5 лет, которые истекают в день первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Так до какой даты президент сможет распустить Раду?

В той же Конституции, в части 3 статьи 82, определено, что ВР должна собраться на первую сессию не позднее чем на 30-й день после официального объявления результатов выборов. Закона "О выборах народных депутатов Украины" предусматривает официальное обнародование результатов выборов в течение 20 дней со дня голосования. Напомним, очередные выборы в ВР назначены на 27 октября 2019 года.

Следовательно, полномочия Рады действующего созыва могут длиться и до 16 декабря 2019 года:

27 октября 2019 года

плюс

20 дней на официальное обнародование результатов выборов

плюс

30 дней на открытие первой сессии новоизбранной Рады.

Таким образом новоизбранный президент получит право прекратить полномочия Верховной Рады Украины в срок до 16 июня 2019 года.

Далее судья Вовк проанализировал четыре предыдущие процедуры выборов в парламент и пришел к выводу, что в среднем между днем выборов и днем открытия первого заседания новоизбранной Рады проходит 48 дней.

Вполне вероятным является сценарий, по которому полномочия действующей Верховной Рады Украины могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть еще в течение 48 дней после дня выборов. А это дает президенту Украины право прекратить полномочия Верховной Рады Украины в срок до 14 июня 2019 года,

– подытожил Волк.

Правда, стоит заметить, что действующее законодательство не содержит понятия "в среднем" и приведенные рассуждения являются лишь персональной точкой зрения судьи Павла Вовка.

Что известно о судье Павле Вовке?Председатель Окружного административного суда Киева с 2007 года. Был кандидатом в Верховный суд, но выбыл из конкурса по собственному желанию. Общественный совет добропорядочности пришел к выводу о несоответствии кандидата в Верховный суд критериям добропорядочности и профессиональной этики. Основная причина – негативная репутация, причастность к политическим кругам, несоответствие состояния и расходов задекларированным доходам, нарушения прав человека, некорректное и неполное внесение сведений в декларации.

Обратите внимание на материал 24 канала из программы "Честь и НеЧесть" – "У меня есть миллионы, элитные часы, коллекции картин, но нет жилья: "печальная" история судьи". А также на видеоблог "Правосудие по-новому" – "О судье Вовке, ради которого меняют законы, и фабрике решений в пользу коррупционеров".