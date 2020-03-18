Зеленский собрал олигархов из-за коронавируса: в "Слуге народа" объяснили встречу на Банковой

Про первый случай коронавируса в Верховной Раде, введение карантина, назначение нового генерального прокурора и ситуацию внутри монобольшинства – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевською рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

О нардепе Шахове, у которого обнаружили коронавирус

– Возможно, это политическая "чуйка", но ни на внеочередном и пленарном заседании в Раде его не было. На этой неделе его контакты с Верховной Радой были минимальны, если вообще имели место.

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– Есть информация, что он отдыхал за границей, и, вероятно, что там мог подцепить этот вирус. То есть, то, что они находились в странах, где бушует эпидемия. Возможно, имели контакты с больными.

Что известно о заражении Шахова?

Нардеп Сергей Шахов прилетел домой 11 марта. Переночевал дома, а на следующий день был в Киеве. Шахов не был на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта на внеочередном заседании Рады 17 марта 2020 года. Однако посещал профильный комитет. После этого появились симптомы коронавируса.



Информацию про положительный тест на коронавирус сообщили 18 марта. Сейчас Шахов находится на самоизоляции.



Сам он прокомментировал ситуацию, отметив, что медицинская лаборатория, где он сдавал анализы, по телефону подтвердила, что у него коронавирус.

– Парламент не пошел на карантин. Мы перешли в режим работы комитетов. 18 марта некоторые из них заседали, например, Комитет по гуманитарной политике. Депутаты заседали полноценно, ведь согласно регламенту есть выписанная процедура. Впрочем еще на прошлой неделе Дмитрий Разумков принял решение, что посещение будет ограниченным. Комитет по гуманитарной политике тестировал ограниченное присутствие. Некоторые докладчики участвовали в заседании в онлайн-режиме.

О мерах, направленных на борьбу с коронавирусом

– Первое заседание, направленное на проведение карантинных мероприятий, в правительстве провели еще в среду, 11 марта 2020 года. Кое-кто говорил, что карантин – это заблаговременная мера, чтобы ограничить права граждан. Другие же поддерживали это решение. Сейчас одной из проблем остается нехватка медицинских масок и тест-систем в стране. Власть приняла решение упростить систему закупок, чтобы получить маски и лекарства своевременно.

Обратите внимание! Масок в столичных аптеках и большинстве городов Украины нет. Иногда в сети появляются фото с упаковками, которые продают за бешеную сумму. На веб-сайтах ряда аптек сейчас ситуация одинаковая – масок нет в наличии.

– Правительство пытается хотя бы частично минимизировать экономические потери для бизнеса, который также вынужден отпустить своих работников на карантин. Это новый вызов, который является непростым не только для Украины, но и для мира.



Как правильно носить маску / Инфографика 24 канала

О встрече Зеленского с олигархами

– Обычно представители большого бизнеса действовали в отношении страны с точностью до наоборот – они "выжимали из нее все соки". Сейчас ситуация очень сложная, поэтому все должны объединиться, а также понимать вызовы, которые стоят перед страной. Я думаю, что это был нормальный шаг. Понятно, что есть определенные риски. Однако, учитывая то, что большинство из тех, кто присутствовали на этой встрече, согласились выделить или определенный ресурс для закупок оборудования, или другим способом помогать как местной власти в определенном регионе, так и на центральном уровне.

Что известно о встрече президента с бизнесменами?

Встреча состоялась 16 марта. Президент говорил с 15 крупными украинскими бизнесменами. В результате договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет бороться с распространением коронавируса в стране.



Также известно, что украинские бизнесмены создадут и возглавят штабы по борьбе с коронавирусом, которые будут работать в разных областях Украины.

О введении карантина

– Карантинные меры, которые накануне ввели в Украине, являются оправданными. Ведь уменьшают вероятность распространения коронавируса Covid-19. Особенность коронавируса в том, что процесс заражения происходит практически мгновенно. К тому же, большая опасность заключается в осложнениях, которые он вызывает. Некоторые страны Европы отнеслись несерьезно к этой угрозе. Вопрос или до того, как действовала их власть и насколько предупредила своих граждан, или же к этим гражданам, которые решили, что болезнь, возможно, заденет всех, но не их.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

Про назначение нового генпрокурора

– За назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором голосовала почти вся фракция. По крайней мере из тех, кто физически присутствовали в зале, все голосовали "за". В фракции – 248 депутатов, но есть и глава Верховной Рады, является его заместитель Руслан Стефанчук, которые также это поддержали.



Ирина Венедиктова / Фото ukrinform.ua

Ведущий Сергей Лещенко отметил, что это не было таким монолитным голосованием, как это происходило ранее.

– Я вас прошу, не ищите чего-то спрятанного там, где его нет. Физически не все депутаты были в зале. Некоторые из них были на больничном, некоторые – в других регионах.

О слухах о расколе в " Слуге народа"

– Я думаю, что слухи о расколе во фракции – это то, чего бы хотели наши политические оппоненты. Но никакого раскола нет. Я надеюсь, что моим коллегам хватит здравого смысла не допустить этого. Мнения по разным политическим вопросам, конечно, бывают разными. У нас самая большая фракция в истории страны – почти 250 депутатов. Понятно, что они не могут думать синхронно. На некоторые события они выражают разные мнения. Мы собираемся вместе, обсуждаем. Отдельные депутаты все равно выражают свое отношение к этим событиям. Но это свобода слова, мы живем в демократической стране.

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Ведущий Сергей Лещенко отметил, что всех депутатов в "Слуге народа" объединяет именно президент Зеленский. И когда он, например, сложит полномочия, то фракция распадется, такой политической силы больше не будет.

– Владимир Зеленский – это человек, который объединяет не только большинство нашей фракции, но и общества. Потому что такой уровень беспрецедентного доверия, который сохраняется за президентом, это новый феномен для украинской политики. Конечно, что большинство нашей фракции лояльно к президенту, прислушиваются к его политике.



Владимир Зеленский / Фото liga.net

По словам Сергея Лещенко, "группа Коломойского" – фактор, который вносит раскол внутри "Слуги народа".

Что известно о "группе Коломойского"?

"Группа Дубинского" или "группа Коломойского" – такое название получила часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые объединившись, не голосуют за важные законопроекты. Они блокировали закон об отмене депутатской неприкосновенности, прослушку для НАБУ и ликвидацию "площадок-посредников" в сфере оценки недвижимости.

– Я думаю, что Бужанский очень смеялся бы, если бы ему в лицо сказали, что он принадлежит к "группе Коломойского", или к его группе влияния. Действительно, мои коллеги, Дубинский, Коломойский, очень часто позволяют радикальные, резкие политические заявления. Иногда я с ними соглашаюсь, иногда – нет. Интересно, что в последнее время они стараются вести себя конструктивно, в пределах линий, которые определяет фракция.