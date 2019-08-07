Зеленский созвал силовиков из-за гибели военных на Донбассе: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за обострения на Донбассе и нарушения пророссийскими боевиками перемирия. После гибели 4 украинских воинов глава государства безотлагательно позвонил Владимиру Путину, на очереди – лидеры "нормандской четверки".

В окоп попала мина

Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя, нарушая "перемирие". Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина.

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Глава Генштаба Руслан Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины, со своей стороны, придерживаются договоренностей. Он добавил, что количество обстрелов намного уменьшилось, их характер – неприцельный.

Но есть единичные случаи, особенно – в районе Павлополя и Светлодарска, где характер (обстрелов – 24 канал) иногда прицельный. Такой досадный пример мы имели вчера (6 августа – 24 канал), когда погибли четыре наших военнослужащих,

– сказал он на брифинге после совещания с президентом.

Четверо воинов 6 августа погибли из-за того, что в окоп попала мина.

Хомчак отметил, что с начала объявления перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-миллиметрового миномета. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций", – рассказал Хомчак.

Руководитель Генштаба добавил, что военнослужащие готовы были предоставить ответ, однако боевики после обстрела покинули свои позиции. В то же время разминирование определенного участка возле Станицы Луганской продолжается.

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Звонок Путину

После гибели украинских военных на Донбассе Владимир Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Второй вопрос, который поднял Зеленский, – разминирование и строительство моста в Станице Луганской.

Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные "стреляют по гражданским". Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами,

– подчеркнул президент Украины.

Обсуждали также возвращение пленных украинцев.

Встреча с Меркель

Президент намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. В частности, глава государства хочет в ближайшее время связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и договориться о встрече.

Нужно договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что "в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы встреча состоялась в ближайшее время,

– подчеркнул он.

В то же время президент добавил, что "все хотят мира", но необходимо двигаться к нему очень быстрыми темпами.

"Перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областей. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. Согласно соглашению, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

Реакции на обстрел от боевиков и гибель военных

Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуждает действия пророссийских боевиков, из-за которых погибли украинские военные. Он крайне разочарован нарушением боевиками перемирия.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске Роман Бессмертный назвал ситуацию "крайне тревожной". Он считает, что обстрел пророссийскими боевиками Павлополя несмотря на режим тишины и гибель четырех украинских военных могут перерасти в сложное обострение на Донбассе.

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Карта оккупированных территорий украинского Донбасса

Смотрите брифинг Владимира Зеленского и Руслана Хомчака после срочного совещания: