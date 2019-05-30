Зеленский создал делегацию в Международном суде по делу о морской агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании украинской делегации для участия в слушаниях Международного суда ООН по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Главой этой делегации президент назначил Елену Зеркаль. Соответствующие указы №338/2019 и №339/2019

обнародован на сайте президента Украины.

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В состав делегации войдут: Елена Зеркаль (глава делегации), Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), Оксана Золотарева, Иван Иванчик, Андрей Кондратов, Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова и Владислав Смирнов.

Глава делегации может осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и подачу процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов в Международный суд ООН.

Что известно о Елене Зеркаль – читайте в нашем материале по ссылке.

В указе также сказано, что Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях Международного Суда ООН.

К слову, 25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряка и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась. А 27 мая суд в Москве не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков и оставил украинских моряков под стражей до конца июля.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?

25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.



В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.