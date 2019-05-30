17:40
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Зеленский создал делегацию в Международном суде по делу о морской агрессии РФ

      58 Читати новину українською
      Зеленский создал делегацию в Международном суде по делу о морской агрессии РФ
      Зеленский создал делегацию в Международном суде по делу о морской агрессии РФ / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании украинской делегации для участия в слушаниях Международного суда ООН по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

      Главой этой делегации президент назначил Елену Зеркаль. Соответствующие указы №338/2019 и №339/2019

      обнародован на сайте президента Украины.

      Читайте также: Украина хочет изменить статус Керченского пролива

      В состав делегации войдут: Елена Зеркаль (глава делегации), Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), Оксана Золотарева, Иван Иванчик, Андрей Кондратов, Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова и Владислав Смирнов.

      Глава делегации может осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и подачу процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов в Международный суд ООН.

      Что известно о Елене Зеркаль – читайте в нашем материале по ссылке.

      В указе также сказано, что Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях Международного Суда ООН.

      К слову, 25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряка и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась. А 27 мая суд в Москве не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков и оставил украинских моряков под стражей до конца июля.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.

      В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      blog_ava
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня
      3145
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ ООН Елена Зеркаль Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сегодня , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 1463
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      сегодня , 16:27 Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      Ірина Лаб'як 660
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 09:00 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      143
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня , 14:34 Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      Яніна Ткачук 3145
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сегодня , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 1290
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук